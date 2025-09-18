16 trường ở TPHCM có thể cấm học sinh sử dụng điện thoại giờ ra chơi từ tháng 10

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến thực hiện thí điểm hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi tại 16 trường, từ tháng 10/2025.

Dự thảo trên vừa được công bố tại hội thảo Tăng cường xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không sử dụng điện thoại di động trong giờ chơi, tổ chức sáng 18/9.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM cho biết sẽ triển khai thí điểm việc hạn chế học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ ra chơi tại 16 trường phổ thông, bắt đầu từ tháng 10/2025. Sau khi đánh giá hiệu quả, chính sách dự kiến sẽ mở rộng ra toàn bộ các trường phổ thông trên địa bàn từ tháng 1/2026.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: C.P.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, đánh giá điện thoại thông minh hỗ trợ nhiều trong học tập và liên lạc, nhưng việc học sinh lạm dụng dễ kéo theo rủi ro. Học sinh có thể bị lừa đảo qua mạng xã hội, xâm nhập thông tin cá nhân, thậm chí có học sinh bị dụ dỗ ra khỏi trường, ảnh hưởng đến an toàn. Ngoài ra, việc sử dụng điện thoại quá mức còn khiến học sinh lệ thuộc, giảm tương tác trực tiếp và hạn chế vận động.

"Thay vì cấm tuyệt đối, học sinh vẫn có thể mang điện thoại đến trường, song việc sử dụng trong giờ ra chơi sẽ bị hạn chế, chỉ cho phép dùng trong tình huống cần thiết hoặc phục vụ học tập", ông Hiếu nói.

Theo dự thảo, giai đoạn thí điểm sẽ diễn ra từ tháng 10/2025 đến hết học kỳ I năm học 2025-2026 tại 16 trường. Từ tháng 1/2026, chủ trương này sẽ áp dụng đồng loạt trên toàn thành phố.

Để giờ ra chơi thêm sinh động, các trường sẽ bố trí nhiều hoạt động thay thế như: thể thao (bóng rổ mini, cầu lông, nhảy dây), văn nghệ, đọc sách ngoài trời, các câu lạc bộ sáng tạo và trò chơi dân gian như ô ăn quan, kéo co, rồng rắn lên mây, cướp cờ. Nhà trường cũng khuyến khích học sinh tham gia các phong trào “Giờ ra chơi không điện thoại – sân trường rộn tiếng cười”, thảo luận trong giờ sinh hoạt lớp về lợi ích giao tiếp trực tiếp và tổ chức cuộc thi tìm hiểu tác hại của việc lạm dụng thiết bị.

Học sinh vui chơi các môn thể thao trong giờ ra chơi Ảnh: Nguyễn Dũng

Giáo viên và nhân viên trường sẽ được tập huấn để quản lý, tổ chức các hoạt động phù hợp với từng lứa tuổi. Ban giám hiệu mỗi trường thành lập tổ giám sát gồm giáo viên trực, cán bộ Đoàn – Đội và học sinh tình nguyện để theo dõi việc thực hiện. Các tập thể, cá nhân thực hiện tốt sẽ được khen thưởng, ngược lại sẽ bị nhắc nhở, phê bình.

Bên cạnh nhà trường, phụ huynh cũng đóng vai trò quan trọng. Sở GD&ĐT đề nghị các trường phổ biến chủ trương trong buổi họp phụ huynh, vận động ký cam kết phối hợp quản lý con em, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên qua mạng xã hội hoặc SMS.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT kỳ vọng mô hình này sẽ góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, giảm phụ thuộc vào thiết bị điện tử, tạo điều kiện cho học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp, tinh thần gắn kết và rèn luyện thể chất.