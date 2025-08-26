Hà Nội yêu cầu quản lý chặt việc học sinh sử dụng điện thoại

TPO - Trước thềm năm học mới 2025-2026, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học tăng cường quản lý nghiêm việc học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị thu phát sóng trong trường học.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, quản lý học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị thu phát nhằm tăng cường hiệu quả học tập.

Trước đó, tháng 11/2024, Sở này cũng từng có văn bản hướng dẫn các nhà trường quản lý việc học sinh sử dụng điện thoại trong nhà trường vì ảnh hưởng chất lượng, hiệu quả dạy học. Các nhà trường thu điện thoại và thiết bị thu, phát sóng của học sinh trước khi vào tiết đầu tiên và gửi trả sau khi tan trường, tan lớp.

Việc quản lý thiết bị điện thoại được thực hiện theo từng lớp. Trường hợp, trong các tiết học giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng điện thoại, các em được phép mang vào lớp sử dụng.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học tăng cường quản lý nghiêm việc học sinh sử dụng điện thoại trong trường, lớp.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng hướng dẫn các địa phương, không bắt buộc học sinh phải trang bị điện thoại di động để phục vụ học tập. Việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong lớp là để hỗ trợ hoạt động học do giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học quyết định tuy nhiên, bài giảng phải được thiết kế sao cho không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại.

Sở GD&ĐT đề nghị cha mẹ học sinh cùng đồng hành cùng thầy cô giáo nhắc nhở, quản lý học sinh sử dụng điện thoại di động nhằm đảm bảo đúng mục đích, quy định tại trường, lớp.

Không ít phụ huynh đồng tình với phương án quản lý chặt chẽ điện thoại của học sinh, tránh xao nhãng học tập. Năm học 2024-2025, dù Sở GD&ĐT Hà Nội đã quy định tăng cường quản lý điện thoại học sinh nhưng vẫn có trường nới lỏng.

Chị Nguyễn Ngọc Thanh, có con học lớp 6, Trường THCS ở phường Yên Hoà (Hà Nội) cho biết, lắm hôm học sinh vẫn có thể mang điện thoại ra sử dụng trong giờ học. Điều đáng lo là, khi có điện thoại kết nối mạng, học sinh có thể truy cập nhiều thông tin độc hại và lan truyền cho nhau.

"Con đi học về kể, được bạn cho xem video người lớn, rủ chơi game nên dù ở nhà bố mẹ chưa sắm điện thoại cho, con vẫn thông thuộc rất nhiều thông tin, nhiều loại game mới", chị Thanh nói.

Sau một kỳ nghỉ hè, từ tháng 8, một số trường cho học sinh đến trường làm quen với các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới. Giáo viên các trường đã nhắc nhở phụ huynh quản lý học sinh hơn nữa về việc sử dụng điện thoại vì các em có dấu hiệu không tập trung, lén lướt mạng xã hội, nhắn tin, chơi điện tử trong lớp.

Không ít phụ huynh than phiền, con ngủ phòng riêng, đóng kín cửa sử dụng điện thoại, chơi game đến muộn, sáng đi học rơi vào tình trạng uể oải. Bị bố mẹ thu điện thoại, con tỏ thái độ chống đối, gia tăng căng thẳng gia đình.