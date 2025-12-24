Lộ trình xây dựng Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia

TPO - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

8 nhiệm vụ xây trường trọng điểm quốc gia

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hợp tác chuyển giao ứng dụng công nghệ, sản xuất thử nghiệm.

Trong đó, lĩnh vực giao thông vận tải và kinh tế biển đạt trình độ khu vực và thế giới. Là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc nhóm hàng đầu châu Á trong lĩnh vực hàng hải, kinh tế biển và đại dương.

Bộ Xây dựng yêu cầu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp để triển khai đề án.

Trọng tâm là mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là các ngành, lĩnh vực trọng điểm có thế mạnh, truyền thống của trường. Tập trung đầu tư, phát triển cơ sở vật chất, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học ngang tầm khu vực, hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và đoàn công tác thăm, làm việc tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hồi tháng 2/2025.

Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ. Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế. Ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của đề án trong quá trình triển khai các đề án, chương trình, dự án có liên quan.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của ngành nghề, lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Bộ Xây dựng giao Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực cho Bộ Quốc phòng.

Gắn kết việc thực hiện đề án với việc triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì, hướng dẫn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xây dựng, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ đào tạo và nghiên cứu; lập, phân bổ quản lý, sử dụng kinh phí triển khai đề án. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan của Bộ Tài chính và cơ quan liên quan đề xuất cơ chế tài chính và thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch chi tiết.

Toàn cảnh khuôn viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray, P. Lê Chân, TP Hải Phòng.

Phấn đấu thành trung tâm đào tạo nhân lực quốc tế

Trước đó, ngày 5/9/2025, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế bền vững kinh tế biển giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu đến năm 2030, quy mô đào tạo đạt 26.000-28.000 sinh viên; tỷ lệ học viên sau đại học khoảng 7,5%; số lượng sinh viên quốc tế khoảng 150 người. Ưu tiên tập trung các nhóm ngành lĩnh vực trọng điểm, như: khoa học hàng hải; cơ khí động lực; đóng tàu; điều khiển và tự động hóa; kinh tế biển, logistics; công trình biển, môi trường biển.

Phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao, hơn 50% giảng viên có trình độ tiến sĩ, hơn 15% giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư. Mỗi năm thực hiện ít nhất 5 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, 20 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ/ngành…

Trở thành top 5 trung tâm đào tạo nguồn nhân lực hàng hải, kinh tế biển chất lượng cao hàng đầu ASEAN. Trong đó, các ngành: khoa học hàng hải và cơ khí động lực được xếp top 10 châu Á.

Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế bền vững kinh tế biển.

Mục tiêu đến 2035, quy mô đào tạo 28.000-30.000 sinh viên; 10% sinh viên sau đại học, 200 học viên quốc tế. Ưu tiên các nhóm ngành: khoa học hàng hải, cơ khí động lực, đóng tàu, viễn thám và dẫn đường trên biển, vật liệu…

Trở thành một trong 3 trung tâm đào tạo nguồn nhân lực hàng hải, kinh tế biển chất lượng cao hàng đầu khu vực ASEAN. Trong đó, các ngành: khoa học hàng hải, cơ khí động lực, điều khiển và tự động hóa, kinh tế biển, logistics xếp hạng trong top 10 châu Á.

Định hướng đến 2045, tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế biển, đại dương.

Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, phấn đấu ngang bằng các trường đại học hàng hải của các nước phát triển trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới.