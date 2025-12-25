Thêm trường đại học tại TPHCM tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh năm 2026

TPO - Ngày 25/12, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) cho biết dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi V-SAT thành hai đợt riêng biệt để phục vụ tuyển sinh năm 2026.

Theo đề án tuyển sinh năm 2026 vừa công bố, UEF dự kiến tuyển sinh theo 5 phương thức, gồm: xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026; xét học bạ THPT theo điểm tổ hợp 3 môn lớp 12; xét học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và xét kết quả kỳ thi V-SAT.

Học sinh lớp 12 đang chuẩn bị vào cao điểm các kỳ thi.

Điểm đáng chú ý là năm nay, UEF tổ chức kỳ thi V-SAT thành hai đợt riêng, đợt 1 dự kiến diễn ra ngày 12/4 và đợt 2 vào ngày 10/5. Thí sinh đăng ký dự thi theo quy định của nhà trường. Việc tổ chức kỳ thi riêng giúp thí sinh có thêm lựa chọn, giảm áp lực phụ thuộc vào một kỳ thi duy nhất.

Bên cạnh đó, UEF mở thêm ngành An ninh mạng, nâng tổng số ngành đào tạo lên 38 ngành. Trường cũng tuyển sinh 4 chương trình Tài năng học hoàn toàn bằng tiếng Anh gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế và Marketing. Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 từ các trường THPT chuyên trên cả nước sẽ được tuyển thẳng vào chương trình Tài năng.

Hiện tại, các trường đại học ở TPHCM có hoặc từng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh bao gồm Đại học Quốc gia TP.HCM với kỳ thi đánh giá năng lực, Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên và ngoài sư phạm. Trường Đại học Sài Gòn, Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Ngân hàng TPHCM và Đại học Mở TPHCM cùng tổ chức và sử dụng chung kỳ thi V-Sat...

Việc UEF tổ chức kỳ thi riêng cho thấy xu hướng các trường đại học tại TP.HCM ngày càng đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, tạo thêm cơ hội cho thí sinh trong bối cảnh cạnh tranh vào đại học ngày càng lớn.