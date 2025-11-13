Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Trường y đầu tiên ở TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2026

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 12/11, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trở thành trường y đầu tiên ở TPHCM công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2026, với nhiều điểm đáng chú ý.

Theo kế hoạch, năm 2026, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến đào tạo các ngành thuộc khối sức khỏe, trong đó có: Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học...

pnt2.png
Các ngành đào tạo của trường năm 2026.

Phương thức tuyển sinh gồm ba hình thức chính: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, hoặc tương đương) – áp dụng cho một số ngành đặc thù.

Điểm đáng chú ý trong đề án tuyển sinh năm 2026 là trường tiếp tục giữ tiêu chuẩn cao về học lực, yêu cầu thí sinh có điểm trung bình tổ hợp môn xét tuyển từ 8,0 trở lên trong ba năm THPT và không có môn nào dưới 7,0 với các ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học.

Đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết việc công bố sớm nhằm giúp học sinh lớp 11, 12 chủ động định hướng ôn tập, chuẩn bị hồ sơ và chứng chỉ phù hợp ngay từ bây giờ.

“Chúng tôi muốn thí sinh có kế hoạch học tập rõ ràng, tránh bị động khi đến năm cuối mới tìm hiểu yêu cầu tuyển sinh”, đại diện nhà trường chia sẻ.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một trong những cơ sở đào tạo y khoa trọng điểm khu vực phía Nam, trực thuộc UBND TP.HCM, có uy tín cao trong đào tạo bác sĩ, dược sĩ và nhân lực y tế chất lượng cao cho cả nước.

Năm 2025, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển hơn 1.900 sinh viên bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng. 5 tổ hợp xét tuyển là: B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Ngữ văn, Sinh học), A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) và B08 (Toán, Sinh, Anh).

Điểm chuẩn các ngành năm 2025 dao động từ 18 đến 25,55 điểm, cao nhất là ngành y khoa. Học phí khóa tuyển sinh 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ 42,8 đến 55,2 triệu đồng/năm.

Nguyễn Dũng
#Y khoa #Tuyển sinh #Phạm Ngọc Thạch #TP.HCM #Y tế #sinh viên #học sinh #thi tốt nghiệp THPT

Xem thêm

Cùng chuyên mục