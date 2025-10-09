Bài báo bị rút, ứng viên tiến sĩ bị Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch hạ điểm trúng tuyển

TPO - Chiều 9/10, xác nhận với Tiền Phong, Lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, nhà trường vừa điều chỉnh điểm trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ năm 2025 đối với thí sinh Âu Nhật Huy, sau khi một bài báo khoa học trong hồ sơ xét tuyển của ứng viên này bị rút khỏi tạp chí quốc tế.

Cùng ngày, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã báo cáo vụ việc lên UBND TPHCM.

Như Tiền Phong đưa tin, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mới đây công bố thông tin về kỳ thi tiến sĩ vào trường với nhiều chú ý khi Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) đạt 88,8 điểm, xếp thứ hai trong 31 thí sinh dự tuyển, trở thành nghiên cứu sinh trẻ nhất của chương trình tiến sĩ ngành nội khoa năm 2025.

Âu Nhật Huy (phải) là thí sinh trẻ nhất trúng tuyển chương trình tiến sĩ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch ở tuổi 24

Huy tốt nghiệp bác sĩ y khoa loại xuất sắc tại Trường Đại học Tân Tạo (Long An, nay là Tây Ninh), đạt GPA 3.8/4.0, TOEIC 940/990, là đồng tác giả của 6 bài báo khoa học, từng trình bày tại 3 hội nghị quốc tế và đoạt giải nhất hội thảo khoa học của trường. Anh cũng nhận giải thưởng TTU President’s Honor Award 2025 và từng thực tập y khoa tại bang Indiana (Mỹ).

Tuy nhiên, sau khi danh sách được công bố, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến băn khoăn về tính khách quan của kết quả tuyển sinh. Một số người cho rằng việc Huy công bố nhiều bài báo trong thời gian ngắn là bất thường, nhất là khi mẹ của thí sinh – PGS.TS.BSCKII Trần Thị Khánh Tường – hiện là Trưởng khoa Y, Trưởng bộ môn Nội của trường.

Theo thống kê lan truyền trên mạng, Huy có tên trong 9 bài báo khoa học (3 quốc tế, 6 trong nước), trong đó 7 bài đồng tác giả cùng mẹ, đăng trong 8 tháng (từ 11/2024 đến 7/2025). Nhiều ý kiến cho rằng đây là “tốc độ công bố khó tin” với một sinh viên y khoa vừa tốt nghiệp.

Nhà trường báo cáo gì với cấp trên?

Liên quan đến vụ việc, chiều 9/10, lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết nhà trường đã có báo cáo lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và lãnh đạo UBND TPHCM.

Theo đó, kỳ tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2025 của Trường có tổng cộng 31 thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Tiến sĩ trong 4 ngành, bao gồm Ngoại khoa (9 thí sinh), Nhi khoa (4 thí sinh), Nội khoa (15 thí sinh) và Tai Mũi Họng (3 thí sinh).

Ngày 30/9, Trường công bố kết quả chấm điểm của kỳ thi tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2025. Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng “có vấn đề trong quá trình tuyển sinh”. Cụ thể là trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) trúng tuyển tiến sĩ ngành Y, kèm theo các bình luận, suy diễn về mối quan hệ cá nhân và tính minh bạch của quá trình tuyển sinh.

Về trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy, qua kiểm tra, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xác nhận có thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển, được xét tuyển đúng quy trình, có hồ sơ hợp lệ tại thời điểm xét tuyển và điểm xét tuyển đạt theo quy chế.

Về trường hợp có người thân của thí sinh Âu Nhật Huy tham gia công tác tuyển sinh, theo quy chế đào tạo và tuyển sinh trình độ tiến sĩ của trường, nếu cán bộ, giảng viên có người thân tham gia tuyển sinh sẽ không tham gia bất kỳ hội đồng nào trong kỳ thi. Trong trường hợp này, PGS.TS.BS. Trần Thị Khánh Tường, là mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy, không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong quá trình tuyển sinh sau đại học năm nay, phù hợp với nguyên tắc loại trừ xung đột lợi ích và đảm bảo quy định tại Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

Về vấn đề liên quan đến bài báo khoa học mà thí sinh Âu Nhật Huy nộp để dự thi, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, tất cả các bài báo khoa học mà thí sinh nộp hồ sơ được công bố trên các tạp chí trong Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025 theo Quyết định 26/QĐ-HĐGSNN ban hành ngày ngày 11/7/2025; Đáp ứng tiêu chí tuyển sinh trong Quy chế của Bộ GD&ĐT...

Cụ thể tại thời điểm thí sinh nộp hồ sơ, thí sinh có nộp 8 bài báo, bao gồm: 05 bài đăng trên Tạp chí trong nước là các Tạp chí 0 – 1 điểm theo xếp loại Hội đồng Giáo sư Nhà nước 2025 và 03 bài đăng trên tạp chí Quốc tế, có tên trong Danh mục Scopus trong thời gian đăng bài.

Căn cứ vào 8 bài báo thí sinh đã nộp, tổng điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu là 11 điểm, tuy nhiên điểm tối đa (mức trần) cho mục kinh nghiệm nghiên cứu chỉ có 10 điểm, và 10 điểm này được Tiểu ban chuyên môn sử dụng để tính vào tổng điểm, tổng điểm trung bình của thí sinh là 88,8 điểm.

Âu Nhật Huy nhận bằng tốt nghiệp tại Trường Đại học Tân Tạo hồi tháng 8/2025. (ảnh TTU)

Ngày 8/10, Trường nhận được thông báo từ tác giả chính của một bài báo quốc tế, trong danh sách bài báo thí sinh Âu Nhật Huy nộp để tính điểm dự thi “Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam (Chronic Obstr Pulm Dis. 2025 Jul 25;12(4):294–303.), với nội dung rút bài đã công bố. Điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh với 7 bài báo còn lại sẽ là 9,5 điểm.

Vì vậy, Hội đồng tuyển sinh thống nhất giảm tổng điểm trung bình từ 88,8 điểm xuống còn 88,3 điểm, với điểm số này thì không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ.

Nhà trường nhấn mạnh cam kết thực hiện nghiêm nguyên tắc liêm chính học thuật, đồng thời khẳng định nếu phát hiện sai phạm của cá nhân hoặc tập thể sẽ xác minh và xử lý theo quy định.