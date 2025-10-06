Bác sĩ 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ gây chú ý mạng xã hội là ai?

TPO - Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) người vừa trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Nội khoa – Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2025 với thành tích xếp thứ 2/31 thí sinh đang gây nhiều chú ý trên mạng xã hội.

Thí sinh trẻ nhất có thành tích “khủng”

Theo danh sách công bố của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mới đây về kỳ thi tiến sĩ vào trường, Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) đạt 88,8 điểm, xếp thứ hai trong 31 thí sinh dự tuyển, trở thành nghiên cứu sinh trẻ nhất của chương trình tiến sĩ ngành nội khoa năm 2025.

Huy tốt nghiệp bác sĩ y khoa loại xuất sắc tại Trường Đại học Tân Tạo (Long An, nay là Tây Ninh), đạt GPA 3.8/4.0, TOEIC 940/990, là đồng tác giả của 6 bài báo khoa học, từng trình bày tại 3 hội nghị quốc tế và đoạt giải nhất hội thảo khoa học của trường. Anh cũng nhận giải thưởng TTU President’s Honor Award 2025 và từng thực tập y khoa tại bang Indiana (Mỹ).

Âu Nhật Huy (phải) là thí sinh trẻ nhất trúng tuyển chương trình tiến sĩ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch ở tuổi 24

Tuy nhiên, sau khi danh sách được công bố, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến băn khoăn về tính khách quan của kết quả tuyển sinh. Một số người cho rằng việc Huy công bố nhiều bài báo trong thời gian ngắn là bất thường, nhất là khi mẹ của thí sinh – PGS.TS.BSCKII Trần Thị Khánh Tường – hiện là Trưởng khoa Y, Trưởng bộ môn Nội của trường.

Theo thống kê lan truyền trên mạng, Huy có tên trong 9 bài báo khoa học (3 quốc tế, 6 trong nước), trong đó 7 bài đồng tác giả cùng mẹ, đăng trong 8 tháng (từ 11/2024 đến 7/2025). Nhiều ý kiến cho rằng đây là “tốc độ công bố khó tin” với một sinh viên y khoa vừa tốt nghiệp.

Trường khẳng định tuyển sinh đúng quy chế

Liên quan đến sự việc, ngày 6/10, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết đã rà soát toàn bộ quy trình tuyển sinh tiến sĩ năm 2025 và khẳng định Âu Nhật Huy đủ điều kiện trúng tuyển.

Theo đại diện trường: “Nếu cán bộ, giảng viên có người thân dự thi, họ sẽ không tham gia vào bất kỳ hội đồng nào của kỳ tuyển sinh. Trong trường hợp này, PGS.TS.BSCKII Trần Thị Khánh Tường không tham gia bất kỳ khâu nào của quá trình xét tuyển.”

Trường cũng cho biết thí sinh Huy đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về bằng cấp, nghiên cứu và ngoại ngữ. Các bài báo khoa học của thí sinh không ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển, còn vấn đề liêm chính khoa học là “mảng khác, nằm ngoài phạm vi tuyển sinh”.