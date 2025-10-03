Máy bay không người lái của sinh viên Việt Nam gây ấn tượng với đoàn đại biểu Cuba

TPO - Ngày 3/10, Đoàn đại biểu cấp cao Cuba do Ông Juan Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Cuba kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Tại buổi tiếp, ông Lazo Hernández biểu lộ sự quan tâm đặc biệt đối với các thiết bị công nghệ cao do sinh viên nhà trường phát triển, trong đó nổi bật là máy bay không người lái (drone) ứng dụng trong nông nghiệp.

Ông đánh giá cao sự sáng tạo của sinh viên tại đây khi chứng kiến hơn 70 % các linh kiện được sản xuất trong nước và bày tỏ hy vọng thiết bị này sẽ sớm đạt được tỷ lệ “100 % Việt Nam sản xuất” và được đưa sang Cuba sử dụng.

Máy bay không người lái - sản phẩm của sinh viên dưới sự hướng dẫn của giảng viên

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng trao đổi về định hướng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, nông nghiệp và năng lượng tái tạo. Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM giới thiệu nhiều sản phẩm nghiên cứu khác như robot định vị, động cơ, ứng dụng tự động hóa.

Robot do giảng viên, sinh viên trường thiết kế đang được một số đơn vị đặt hàng

Sự kiện này được xem là dấu mốc có ý nghĩa trong việc thắt chặt hợp tác kỹ thuật và nghiên cứu giữa Việt Nam và Cuba, cũng như triển vọng ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp tại hai quốc gia.