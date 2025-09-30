Cuba muốn học hỏi kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam

TPO - Trong cuộc hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cho biết Cuba mong muốn tham khảo, học hỏi kinh nghiệm đổi mới, phát triển đất nước của Việt Nam, để Cuba có thể vượt qua khó khăn hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường. ﻿Ảnh: Như Ý.

Chiều 30/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban liên nghị viện Việt Nam - Cuba từ ngày 30/9-5/10.

Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo trở lại thăm làm việc tại Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quyết tâm của lãnh đạo Việt Nam mong muốn làm sâu sắc và nâng cao hơn nữa hiệu quả quan hệ hợp tác với đất nước Cuba anh em trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Esteban Lazo bày tỏ xúc động trước tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba thông qua Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, coi đây là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết hữu nghị, trong sáng, thủy chung giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Cuba luôn trân trọng ghi nhớ và đánh giá cao tình cảm đoàn kết, sự đồng hành, ủng hộ chân thành và hỗ trợ thiết thực của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam dành cho Cuba trong thời gian qua.

Hai bên bày tỏ trân trọng mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Cuba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro Ruz đặt nền móng và nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp; đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024 và của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez đến Việt Nam vào tháng đầu tháng 9 vừa qua đã tạo dấu mốc quan trọng cho quan hệ song phương, làm sâu sắc và củng cố tin cậy chính trị và mở ra hướng đi mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định theo dõi sát sao, quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các cam kết đạt được, đặc biệt về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, công nghệ sinh học và các lĩnh vực tiềm năng khác.

Cuộc hội kiến ngày 30/9. Ảnh: Như Ý.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Cuba, nhất là trong những lĩnh vực mà hai bên quan tâm, đóng góp vào ổn định và phát triển của hai nước trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là việc chia sẻ những kinh nghiệm và bài học đạt được của Việt Nam trong gần 40 năm thực hiện chính sách đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo khẳng định Quốc hội Cuba sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao với Quốc hội Việt Nam, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các địa phương và giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị; triển khai kết quả phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Cuba - Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Cuba; đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân và giáo dục thế hệ trẻ hai nước để tiếp nối truyền thống quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định Cuba mong muốn tham khảo, học hỏi kinh nghiệm đổi mới, phát triển đất nước của Việt Nam, là tấm gương cho Cuba và cho thế giới, để Cuba có thể vượt qua khó khăn hiện nay, đạt được những thành tựu như Việt Nam đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội Cuba trân trọng chuyển lời của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel thăm hỏi và mời Chủ tịch nước Lương Cường thăm Cuba vào dịp phù hợp. Chủ tịch nước Lương Cường vui vẻ nhận lời.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.