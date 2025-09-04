Mở ra nhiều phương hướng hợp tác mới giữa Việt Nam – Cuba

TPO - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đến Việt Nam mở ra nhiều phương hướng và trọng tâm hợp tác mới trong mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chụp ảnh chung tại lễ đón. Ảnh: Như Ý

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tới Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt, diễn ra vào thời điểm trọng đại - Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Đây cũng thời điểm hai nước đang hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 - 2/12/2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Trong không khí chân tình, tin cậy đặc biệt và tinh thần đoàn kết, hữu nghị, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Cuba đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng, thực chất mang tính định hướng lớn, qua đó làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Cuba.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định chuyến thăm của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã thành công rất tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả thực chất và tạo dấu mốc quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba.

Lãnh đạo cấp cao hai nước thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của hai bên đối với mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước đã dày công gây dựng và vun đắp. Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao của Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn trân trọng di sản quan hệ quý báu này và sẵn sàng làm tất cả những gì trong khả năng để ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác toàn diện với Cuba.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đến dự lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Ảnh: Nhật Minh

Trên cương vị là người đứng đầu hai đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tái khẳng định quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba là nền tảng và định hướng chiến lược cho quan hệ hợp tác song phương; đồng thời, tăng cường hợp tác toàn diện giữa các Quốc hội và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội, các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước, các tổ chức chính trị xã hội và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên đặc biệt quan tâm trao đổi các biện pháp thiết thực, quan trọng nhằm đưa hợp tác song phương tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, nhất là trong ba lĩnh vực hợp tác trọng điểm là nông nghiệp, năng lượng và công nghệ sinh học. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí tiếp tục có các chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, xây dựng các liên doanh, liên kết để cùng nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm thế mạnh của mỗi nước.

Hai bên đạt được nhận thức chung về giá trị quý báu của di sản quan hệ trường tồn giữa hai nước, cũng như tầm quan trọng của việc không ngừng thắt chặt và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa nhân dân hai nước nhân dịp kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam – Cuba 2025.

Sự ủng hộ rộng lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam trong Chương trình vận động “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì triển khai và rất nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác khác trong năm 2025 là bằng chứng sinh động, phản ánh cả chiều rộng và chiều sâu của mối quan hệ bền chặt giữa hai nước.

Trên bình diện đa phương, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn mà mỗi nước là thành viên, nhất là Liên Hợp Quốc. Cuba đánh giá cao uy tín quốc tế ngày càng tăng và ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Lễ ký công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10 tới, đồng thời thông báo cử đoàn tham dự sự kiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba xem trưng bày ảnh về 65 năm quan hệ Việt Nam - Cuba. Ảnh: Như Ý

Nhân dịp này, hai bên thông qua Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba cấp cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết, tuyên bố này không chỉ thể hiện sự gắn bó giữa hai quốc gia mà còn khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba là nền tảng và định hướng chiến lược cho quan hệ hợp tác song phương.

Hai bên đã ký kết 5 văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực đảm bảo an ninh lương thực và sản xuất lúa gạo, kinh tế và khoa học - kỹ thuật; y tế, lưu trữ và quản lý tài liệu…

Đây là những cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục cụ thể hóa hợp tác song phương thời gian tới, qua đó góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba phát triển thực chất và bền vững trong giai đoạn mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba. Ảnh: TTXVN

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, với 16 hoạt động trong vòng chưa đến 3 ngày, chuyến thăm Việt Nam của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã mở ra rất nhiều phương hướng và trọng tâm hợp tác mới trong mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Vấn đề quan trọng nhất là các cơ quan, tổ chức, địa phương hai nước phải tập trung cụ thể hóa kết quả của chuyến thăm cũng như triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các kênh và lĩnh vực.