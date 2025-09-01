Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

Bình Giang - Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (1/9), Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam từ ngày 31/8 - 2/9.

Sáng 1/9, Lễ đón chính thức Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cuba được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, với sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm.

img-9929.jpg
img-9931.jpg
img-9933.jpg
img-9934.jpg
Hình ảnh lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba ngày 1/9. Ảnh: Như Ý.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1960.

Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả.

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

img-9935.jpg
img-9936.jpg
img-9937.jpg
Hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm sau lễ đón. Ảnh: Như Ý.
img-9944.jpg
img-9939.jpg
Hình ảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Như Ý.
Bình Giang - Như Ý
#Cuba #Lễ đón Chủ tịch nước Cuba #Quan hệ Việt Nam - Cuba #Tổng Bí thư Tô Lâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục