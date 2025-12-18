Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phường Cầu Giấy tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5

Thanh Hiếu
TPO - Phường Cầu Giấy sẽ tập trung di chuyển các ngôi mộ thuộc dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn lên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng - Ba Vì. Dự kiến, công tác di dời sẽ hoàn thành vào đầu năm 2026 để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 2,5.

Ngày 18/12, phường Cầu Giấy tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khắc phục 5 điểm nghẽn lớn trên địa bàn, đồng thời bàn giải pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến đường Vành đai 2,5.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương cho biết, hiện nay 5 điểm nghẽn lớn trên địa bàn phường gồm: ùn tắc giao thông, tình trạng ngập úng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Đây đều là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày của nhân dân và chất lượng phát triển đô thị.

Thực tế, tại nhiều khu vực trên địa bàn phường, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn còn diễn ra. Để giải quyết các vấn đề trên, phường Cầu Giấy đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, từng địa bàn; triển khai các lực lượng giữ gìn trật tự đô thị tại khu vực cổng trường học, dẹp bỏ chợ cóc, sắp xếp lại vỉa hè...

a12.jpg
Dự án đường Vành đai 2,5 còn nhiều vướng mắc liên quan đến GPMB

Đối với công tác GPMB tuyến đường Vành đai 2,5, Chủ tịch UBND phường Ngô Ngọc Phương khẳng định, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Phường sẽ tập trung di chuyển các ngôi mộ thuộc đoạn từ Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng lên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng - Ba Vì. Dự kiến, công tác di dời sẽ hoàn thành đầu năm 2026, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Phường sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong đó, sẽ phát huy vai trò của các tổ dân phố, đoàn thể chính trị - xã hội và người có uy tín để giải quyết các điểm nghẽn.

Được biết, tuyến đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài 19,41km, mặt cắt từ 40-50m. Tuyến có điểm đầu giao với đường đầu cầu Thanh Trì, điểm cuối tại phường Phú Thượng. Dự án được khởi công từ nhiều năm trước, song đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Trong đó, tuyến đường đã được đầu tư theo quy hoạch 7,6km, đang thực hiện đầu tư 9,36km, còn 2,45km chưa nghiên cứu đầu tư.

Hiện nay, một trong những khó khăn lớn nhất của dự án là công tác GPMB liên quan đến 5 đoạn đang thực hiện và 3 đoạn chưa triển khai.

Thanh Hiếu
