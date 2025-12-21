Thành ủy Hà Nội yêu cầu xử lý tình trạng đổ trộm trạc thải xây dựng, san lấp ao hồ

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy Hà Nội gửi Đảng ủy UBND TP. Hà Nội cùng một số Đảng ủy các xã, phường về những thông tin báo chí phản ánh trên địa bàn thành phố từ ngày 9/12 đến 16/12. Trong đó, có nội dung phản ánh tình trạng đổ trộm trạc thải xây dựng, san lấp ao hồ, đất nông nghiệp và cả bờ bãi sông.

Về vấn đề này, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP. Hà Nội chỉ đạo khẩn trương xây dựng đề án xử lý rác thải xây dựng chung toàn thành phố, bảo đảm giải quyết trước mắt và căn cơ lâu dài.

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố báo cáo kết quả trong quý 1/2026.

Xe tải chở trạc thải xây dựng san lấp đất nông nghiệp tại xã Đại Thanh

Thực tế, thời gian qua, tình trạng đổ trạc thải xây dựng, san lấp đất nông nghiệp, bờ bãi sông để làm nhà xưởng, bãi xe diễn ra công khai tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, tại khu vực đường Đại Thanh (xã Đại Thanh), tình trạng đổ trạc thải xây dựng, san lấp đất nông nghiệp diễn ra thường xuyên. Mới đây, ngày 15/12, tại khu vực đất nông nghiệp trên đường Đại Thanh (phía sau trường THCS Vĩnh Quỳnh) nhiều xe tải chở trạc thải xây dựng vào khu vực này để san lấp. Tại khu vực ven sông Đáy (xã An Khánh), tình trạng san lấp bờ sông diễn ra trong thời gian dài. Cũng tại xã An Khánh, khu vực ven đại lộ Thăng Long tình trạng đổ trộm trạc thải, san lấp đất nông nghiệp diễn ra thường xuyên. Tương tự, khu vực đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt) cũng thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm trạc thải xây dựng.

Lãnh đạo các địa phương cho rằng, xảy ra tình trạng này do trên địa bàn không có bãi đổ phế thải vật liệu xây dựng nên người dân đổ trộm. Cùng với đó, quá trình đô thị hóa đã làm nhiều diện tích đất nông nghiệp không thể sản xuất được và đây cũng là địa điểm lý tưởng để các đối tượng mang trạc thải từ nơi khác đến đổ.

Do đó, các địa phương cũng kiến nghị thành phố sớm quy hoạch các bãi đổ trạc thải xây dựng để người dân có nơi đổ phế liệu khi xây dựng; đồng thời, thuận lợi cho công tác quản lý tại địa phương.