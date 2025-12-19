Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Metro 72.000 tỷ đồng nối thẳng trung tâm Hà Nội với Hòa Lạc chính thức khởi công

Phùng Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 19/12, Hà Nội chính thức động thổ dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc), tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm Thủ đô với đô thị vệ tinh Hòa Lạc, có tổng mức đầu tư trên 72.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đặng Việt Trung, Phó Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc có tổng mức đầu tư 72.300 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách kết hợp kêu gọi vốn của tổng thầu EPC.

z7342738909309-65350b21313b24f419d6416042dc8971.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hoà Lạc.

Tuyến đường sắt đô thị số 2.1 dài 39,585 km, gồm các đoạn ngầm, trên cao và đi trên mặt đất, với 21 nhà ga và 2 depot. Theo lãnh đạo Ban MRB, đây là tuyến then chốt trong mạng lưới metro Hà Nội, kết nối trung tâm Ba Đình, khu vực Hoàn Kiếm với các khu phát triển mới phía Bắc, đồng thời liên thông các tuyến số 1, 3 và 5; trong giai đoạn tiếp theo sẽ kéo dài tới sân bay Nội Bài, hình thành trục giao thông công cộng xương sống của Thủ đô.

z7342653844102-e346eb62392bc5ff779e8c963672ffce.jpg
Ông Đặng Việt Trung, Phó Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Đi qua 9 phường và 10 xã, điểm đầu dự án tại khu vực đường Văn Cao giao với Hoàng Hoa Thám; kết thúc tại ga S20 (địa bàn xã Hòa Lạc và xã Yên Xuân). Tuyến đi ngầm đoạn phía trong Vành đai 3; đoạn đi dọc Đại lộ Thăng Long chuyển sang đi nổi và đi trên cao.

Ông Đặng Việt Trung cho biết, MRB cam kết huy động tối đa trí tuệ, nguồn lực và tinh thần trách nhiệm; chủ động nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp công nghệ tiên tiến, phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu hiện đại, xu thế phát triển khoa học – công nghệ của thế giới với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, qua đó tạo nền tảng đồng bộ cho việc triển khai các tuyến đường sắt đô thị tiếp theo.

Cùng với đó, MRB sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và nhà thầu tổ chức thi công bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường và đời sống dân sinh. Theo kế hoạch, dự án dự kiến triển khai từ năm 2026, cơ bản hoàn thành xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị vào năm 2029 và đưa tuyến đường sắt đô thị số 5 vào vận hành, khai thác từ năm 2030.

z7342653821291-0c9164247b3da6101088d0d945c88930.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông khẳng định, tuyến đường sắt đô thị số 5 là công trình hạ tầng giao thông chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị và hệ thống giao thông bền vững của Thủ đô. Tuyến được xác định là trục xương sống khu vực phía Tây, kết nối Trung tâm chính trị – hành chính Ba Đình với đô thị vệ tinh Hòa Lạc, góp phần giảm áp lực giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các sở, ngành, ban quản lý dự án và nhà thầu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; đồng thời mong Nhân dân Thủ đô tiếp tục đồng hành, chia sẻ trong quá trình thi công. Ông nhấn mạnh, tuyến đường sắt đô thị số 5 cùng các dự án được khởi công sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho Hà Nội theo hướng hiện đại, bền vững, xứng đáng với vai trò và vị thế của Thủ đô.

Tuyến đường sắt đô thị Văn Cao Hòa Lạc sẽ là tuyến số 4 được thi công tại Hà Nội, sau các tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy (đã đưa vào sử dụng; Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (đang thi công).

Phùng Linh
#đường sắt đô thị #Hà Nội #Hòa Lạc #dự án metro #giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục