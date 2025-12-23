Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Danone Việt Nam tiếp sức dinh dưỡng cho trẻ em vùng lũ với gói hỗ trợ trị giá 1 tỷ đồng

P.V

Sau khi khép lại sự kiện “Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil”, Danone tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ thiết thực cho trẻ em vùng bão lũ.

Vừa qua, Công ty TNHH Danone Việt Nam (thuộc Tập đoàn Danone – Pháp) đã trao tặng 90.000 hộp sữa nước Aptamil KID UHT 110ml (tương đương giá trị 1 tỷ đồng) thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, nhằm hỗ trợ dinh dưỡng kịp thời cho trẻ em vùng bão lũ trong giai đoạn tái thiết sau thiên tai.

Thấu hiểu những khó khăn chồng chất trong giai đoạn sau bão lũ, khi điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn và nguy cơ dịch bệnh gia tăng, Danone Việt Nam nhận thấy trẻ em là đối tượng cần được ưu tiên bổ sung nguồn dinh dưỡng tối ưu nhất. Với mong muốn tiếp sức cho các em sớm phục hồi sức khỏe để vững vàng quay lại trường học, Danone Việt Nam đã quyết định trao tặng những phần quà dinh dưỡng thiết thực đến các em nhỏ tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

image001-2019.jpg
Đại diện Danone Việt Nam trao tặng 90.000 hộp sữa nước Aptamil KID UHT thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ trẻ em vùng bão lũ.

Trong đợt hỗ trợ lần này, sản phẩm Aptamil KID UHT được lựa chọn như một giải pháp dinh dưỡng hoàn toàn phù hợp cho trẻ em vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Đây là dòng sữa nước uống liền, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm trong điều kiện vận chuyển và sử dụng nhanh. Đồng thời sản phẩm hỗ trợ bổ sung năng lượng và vi chất cần thiết, góp phần chăm sóc sức khỏe và tăng cường đề kháng cho các em trong giai đoạn khó khăn.

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, Bà Trần Thị Hoàng Thư - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Danone Việt Nam cho biết: “Tại Danone, chúng tôi tin rằng phát triển kinh tế và trách nhiệm xã hội là hai yếu tố không thể tách rời. Trước những thử thách mà đồng bào miền Trung đang đối mặt, chúng tôi mong muốn được sẻ chia gánh nặng ấy. Việc lựa chọn sản phẩm sữa nước Aptamil KID UHT cho đợt cứu trợ này xuất phát từ sự thấu hiểu thực tế: một giải pháp dinh dưỡng uống liền, không cần nước nóng hay pha chế phức tạp là thực sự cần thiết trong tình hình thiếu thốn sau bão lũ.

Đây cũng là cơ hội để Danone Việt Nam thực hiện sứ mệnh “mang lại sức khỏe thông qua thực phẩm cho càng nhiều người càng tốt” của Tập đoàn. Tuy không thể bù đắp hết những tổn thất của bà con vùng lũ, chúng tôi hy vọng món quà này sẽ là nguồn dinh dưỡng thiết yếu giúp các em nhỏ sớm phục hồi và ổn định cuộc sống. Nhân đây, Danone Việt Nam cũng gửi lời tri ân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh vì đã là cầu nối vững chắc, giúp chúng tôi chuyển trao tấm lòng đến tận tay cộng đồng”.

image003-9677.jpg
Bà Trần Thị Hoàng Thư - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Danone Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện “Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil” diễn ra từ ngày 05-07/12/2025, cam kết sẻ chia và hành động thiết thực này chính là sự lan tỏa mạnh mẽ nhất cho thông điệp “Dưỡng chất đồng hành - Phi thường cất bước”. Điều đó khẳng định quyết tâm của Danone trong việc đem các giải pháp dinh dưỡng khoa học đến gần hơn với trẻ em Việt Nam, đặc biệt là những khu vực đang cần sự hỗ trợ. Đây chính là sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Danone tại Việt Nam, giới thiệu hệ sinh thái dinh dưỡng khoa học toàn diện của thương hiệu Aptamil và khẳng định cam kết của Danone trong việc mang đến những dưỡng chất khoa học tối ưu, hỗ trợ sự phát triển của trẻ em Việt Nam.

Kế thừa di sản hơn 100 năm về dinh dưỡng toàn cầu và tầm nhìn “Một Hành tinh. Một Sức khỏe”, Danone Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội trong tương lai. Song song với việc không ngừng cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao như Aptamil, Danone sẽ luôn đồng hành hỗ trợ và nuôi dưỡng sự phát triển khỏe mạnh, vững vàng của trẻ em Việt Nam, đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

P.V
#Danone Việt Nam #trẻ em #bão lũ #Aptamil #hỗ trợ dinh dưỡng #quỹ từ thiện

Cùng chuyên mục