SCG Sharing the Dream 2025: Hơn 18 năm ươm mầm ‘Thế hệ Xanh’ kiến tạo tương lai bền vững

Trong suốt gần hai thập kỷ qua, học bổng SCG Sharing the Dream không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là hành trình truyền cảm hứng và ươm mầm cho thế hệ trẻ Việt Nam, những người mang trong mình khát vọng vươn lên, phát triển toàn diện theo định hướng ESG (Môi trường - Environmental, Xã hội - Social và Quản trị minh bạch - Governance).

Bước sang năm thứ 19, chương trình tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực phát triển bền vững thông qua giáo dục, với 150 suất học bổng năm 2025, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng. Tính đến nay, SCG Sharing the Dream đã trao hơn 6.000 suất học bổng, tổng trị giá lên đến 40 tỷ đồng, đồng hành cùng hàng nghìn sinh viên vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Từ năm 2007 đến nay, chương trình học bổng SCG Sharing the Dream đã trao hơn 6.000 suất cho học sinh, sinh viên trên khắp cả nước.

Từ khi ra đời, SCG Sharing the Dream luôn lấy giáo dục làm trọng tâm – bởi SCG tin rằng “giáo dục là con đường bền vững nhất để giảm bất bình đẳng xã hội”. Học bổng giúp sinh viên vượt qua rào cản tài chính đồng thời khơi dậy trong các em tinh thần trách nhiệm, tư duy xanh và khả năng kiến tạo tương lai bền vững cho cộng đồng.

Điểm khác biệt lớn nhất của chương trình chính là việc nhất quán với chiến lược ESG 4 Plus trong toàn bộ quá trình triển khai, theo bốn lộ trình chủ chốt: Set Net Zero – Hướng đến phát thải ròng bằng 0; Go Green - Phát triển xanh; Reduce Inequality – Giảm bất bình đẳng; Embrace Collaboration - Thúc đẩy hợp tác, cùng nguyên tắc xuyên suốt Fairness and Transparency - Công bằng và minh bạch trong mọi hoạt động.

Chiến lược này không chỉ hiện hữu trong nội dung học bổng mà còn được cụ thể hóa qua nhiều loạt hoạt động đào tạo, trải nghiệm thực tế và chương trình phát triển kỹ năng cho sinh viên.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ học phí, SCG Sharing the Dream 2025 còn là hành trình “Skill Up for Life” - giúp sinh viên phát triển tư duy, kỹ năng và phẩm chất lãnh đạo hướng đến phát triển bền vững.

Các bạn sinh viên nhận học bổng SCG Sharing the Dream có cơ hội được tham quan quy trình sản xuất gạch tại nhà máy Prime Tiền Phong.

Các hoạt động nổi bật có những công dụng riêng biệt nổi bật. Trong các hội thảo và khóa đào tạo chuyên sâu về ESG và phát triển bền vững (PTBV), sinh viên được giao lưu với chuyên gia, nhà sáng lập doanh nghiệp và các nhà hoạt động xã hội để hiểu rõ hơn về cách ESG định hình tương lai kinh tế - xã hội. Tham gia Factory Tour tại các nhà máy chuẩn ESG như nhà máy Giấy Kraft Vina và nhà máy sản xuất gạch PRIME Group mang đến cho các bạn cơ hội chứng kiến tận mắt quy trình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng và quản lý rác thải hiệu quả, là những minh chứng cho giá trị “Go Green” của SCG. Còn với ESG Camp và các hoạt động cộng đồng, từ chiến dịch nhặt rác tại bãi biển Cần Giờ, phân loại rác thải, đến các buổi teambuilding ở Tam Đảo giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm, tinh thần đồng đội và trách nhiệm xã hội.

Thông qua đó, các bạn trẻ được rèn luyện tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng lãnh đạo thay đổi tích cực, những yếu tố then chốt để trở thành “thế hệ xanh” của tương lai.

Dự án READ4HOPE - Sách thắp ước mơ do nhóm sinh viên học bổng SCG Sharing the Dream triển khai.

Hơn 6.000 suất học bổng qua 18 năm không chỉ là những con số – đó là những câu chuyện đầy nghị lực và cảm động, nơi mỗi sinh viên mang trong mình một hành trình vươn lên không ngừng.

Khổng Ngọc Cố – Hành trình từ mất mát đến nghị lực phi thường

Câu chuyện của Khổng Ngọc Cố (Đại học Công nghiệp Hà Nội) là minh chứng cho sức mạnh của ý chí. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ, Cố phải một mình đối diện với cuộc sống từ khi mới 14 tuổi. Dù thiếu thốn đủ bề, em vẫn kiên trì học tập, giành Giải Nhất Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp trường, và luôn đạt thành tích xuất sắc.

“Trước khi mất, mẹ dặn em phải cố gắng học đến cùng. Câu nói ấy là nguồn động lực để em không gục ngã. Học bổng SCG không chỉ giúp em tiếp tục con đường học tập mà còn là sự sẻ chia về tinh thần, giúp em tin rằng tình người vẫn luôn tồn tại”, Cố xúc động nói.

Sinh viên Khổng Ngọc Cố (thứ 2 từ phải sang)

Nguyễn Thị Thanh Vy - Khi niềm tin vào tri thức trở thành sức mạnh vượt nghịch cảnh

Mồ côi cha từ khi còn nhỏ, Nguyễn Thị Thanh Vy lớn lên trong cảnh thiếu thốn, mỗi ngày chứng kiến người mẹ khuyết tật mưu sinh bằng nghề bán vé số để nuôi dưỡng ước mơ học tập của mình. Giữa những khó khăn chồng chất, niềm tin rằng giáo dục là con đường duy nhất để mở ra một tương lai tươi sáng đã giúp Vy giữ vững thành tích và bền bỉ phấn đấu từng ngày.

Nguyễn Thị Thanh Vy tại lễ trao học bổng SCG Sharing the Dream 2025

“Em muốn học giỏi, nỗ lực học. Em không muốn mình dừng lại, vì vậy mỗi ngày em đều cố gắng hơn.”

Dù điều kiện gia đình khó khăn, Vy luôn nỗ lực duy trì thành tích học tập tốt trên giảng đường và tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện sinh viên. Sự kiên trì ấy càng được tiếp thêm sức mạnh khi học bổng Sharing the Dream trở thành điểm tựa, tiếp thêm sức mạnh cho cô sinh viên vững vàng hơn trên hành trình chinh phục tri thức và vượt qua nghịch cảnh.

Nguyễn Thị Thanh Vy luôn nỗ lực học tập

Lê Đức Tuấn – Kỹ sư tương lai với dự án phục vụ cộng đồng

Sinh viên Lê Đức Tuấn (ĐH Bách Khoa Đà Nẵng) lớn lên ở vùng thường xuyên chịu thiên tai. Bố mất sớm vì bệnh ung thư, mẹ đau yếu triền miên, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai chàng trai trẻ. Tuy nhiên, hoàn cảnh khó khăn không thể ngăn bước Tuấn. Em đã giành Giải Nhất cuộc thi Dự án Kỹ thuật phục vụ cộng đồng (EPICS) cấp quốc gia, với ý tưởng ứng dụng công nghệ nhằm giảm thiểu thiệt hại trong mùa bão lũ.

“Học bổng này cho em cơ hội để biến ý tưởng thành hành động. Em mong một ngày có thể giúp người dân quê mình có cuộc sống an toàn hơn trước thiên tai”, Tuấn chia sẻ.

Lê Thu Trang – Giấc mơ tiếp tục khi mẹ vẫn đang chiến đấu với bệnh tật

Câu chuyện của Lê Thu Trang (ĐH Xây Dựng Hà Nội) khiến nhiều người xúc động. Mất cha vì ung thư, mẹ em lại đang chống chọi với bệnh suy thận và lupus ban đỏ hệ thống. Dù hoàn cảnh cận nghèo, Thu Trang vẫn kiên định theo đuổi ước mơ học tập, làm thêm ngoài giờ để phụ giúp gia đình.

“Em không sợ khó khăn, chỉ sợ phải dừng học. Nhận được học bổng SCG, em như được tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp”, Trang nói trong buổi phỏng vấn.

Chu Thanh Lam, Vương Văn Linh, Bùi Thị Phương Anh và Lưu Thị Kim Đạt là một trong những sinh viên dân tộc thiểu số nhận học bổng SCG Sharing the Dream năm nay. Dù xuất thân từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em luôn nỗ lực duy trì thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Chia sẻ về hành trình của mình, em Lưu Thị Kim Đạt (Sinh viên ĐH Sài Gòn) cho biết: “Nhìn lại chặng đường đã qua, từ những nỗ lực thầm lặng đến sự ủng hộ vô bờ bến của mẹ, em càng tin rằng giáo dục chính là con đường duy nhất để thay đổi cuộc đời. Nếu được trao học bổng, em sẽ coi đó là trách nhiệm thiêng liêng để hoàn thành xuất sắc chương trình học, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình và dùng tri thức ấy đóng góp cho cộng đồng.”

Học bổng SCG Sharing the Dream không chỉ đồng hành cùng các em trên hành trình theo đuổi ước mơ mà còn tiếp thêm hy vọng, để câu chuyện của các em trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ dân tộc thiểu số khác.

Không chỉ là học bổng, chương trình năm 2025 còn được ví như một “bệ phóng” cho thế hệ sinh viên Gen Z hướng đến tương lai ESG.

Cơ hội dành cho sinh viên vô cùng thiết thực. Đào tạo chuyên sâu về phát triển bền vững và ESG, được dẫn dắt bởi các chuyên gia của SCG; Làm việc trực tiếp với chuyên gia SCG sau đó, tham gia phát triển dự án cộng đồng thực tế; Nhận hỗ trợ tài chính để triển khai các ý tưởng ESG có tính ứng dụng cao; Được tư vấn, mentoring và hỗ trợ kỹ năng học tập, giúp sinh viên phát triển toàn diện cả về tri thức lẫn tư duy sáng tạo.

Thông qua chương trình này, SCG mong muốn xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực dẫn dắt sự thay đổi bền vững – không chỉ cho doanh nghiệp mà cho cả xã hội.

Các hoạt động cộng đồng và chương trình đào tạo ESG là “bệ phóng” vững chắc cho thế hệ lãnh đạo xanh tương lai.

Gần hai thập kỷ qua, SCG Sharing the Dream đã và đang trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia và phát triển bền vững tại Việt Nam. Mỗi suất học bổng là một hạt mầm của niềm tin, mỗi sinh viên là một “đại sứ xanh” mang theo sứ mệnh lan tỏa những giá trị tích cực.

Trong năm 2025, SCG tiếp tục kêu gọi thế hệ trẻ dấn thân, chủ động và sáng tạo hơn nữa trong việc xây dựng xã hội công bằng, xanh và phát triển bền vững. Bởi như thông điệp xuyên suốt của chương trình: “Mọi người đều có thể đóng góp cho sự phát triển bền vững – từ những hành động nhỏ nhất đến những sáng kiến mang tầm quốc tế”.

Đại diện tập đoàn SCG và đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hơn 18 năm qua, SCG Sharing the Dream không dừng lại là một chương trình học bổng, đó là hành trình ươm mầm tri thức, khơi dậy ý chí và gieo niềm tin vào sức mạnh của con người Việt Nam trẻ tuổi.

Bước sang năm 2025, SCG tiếp tục sứ mệnh “Sharing the Dream” – chia sẻ ước mơ, kiến tạo tương lai, cùng thế hệ trẻ Việt Nam viết tiếp câu chuyện đẹp về phát triển bền vững. Và những giấc mơ, một lần nữa, lại được chắp cánh để “thế hệ xanh” hôm nay trở thành người kiến tạo tương lai của ngày mai.