Xế hộp 'ủi' dải phân cách sau va chạm với xe đầu kéo container ở TPHCM

TPO - Sau khi va chạm với xe đầu kéo container, ô tô 5 chỗ nằm lọt giữa dải phân cách Quốc lộ 13 (TPHCM). Vụ tai nạn làm tài xế bị mắc kẹt trong xe, ô tô hư hỏng nặng.

Chiều 23/12, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, giải quyết vụ va chạm giữa ô tô 5 chỗ và xe đầu kéo container, vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 13.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến đoạn thuộc địa phận xã Bàu Bàng (TPHCM), hai phương tiện xảy ra va chạm. Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo dừng giữa hai làn ô tô, trong khi xe 5 chỗ ủi bay dải phân cách.

Sau khi tai nạn xảy ra. Tài xế ô tô con bị mắc kẹt trong xe, người đi đường phải xúm lại giải cứu.

Ô tô hư hỏng nặng sau va chạm

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông qua khu vực. Cảnh sát giao thông sau đó đến khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

