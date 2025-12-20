[CLIP] Xe ben vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn ở TPHCM

TPO - Xe ben vượt tại nơi đường cấm vượt, cùng lúc một ô tô tải lưu thông chiều ngược lại tiến lên. Lúc này, tài xế xe ben đánh lái sáng phải, húc vào đuôi xe tải khác đi cùng chiều phía trước. Sau đó, xe tải lật ngang khi tông vào đuôi xe chở rác.

Clip: Camera ghi lại diễn biến vụ tai nạn

Chiều 20/12, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe tải và xe ben, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, giữa trưa cùng ngày, xe ben lưu thông trên đường HL.412 (đường Tố Hữu) hướng từ xã Bắc Tân Uyên đi phường Tân Uyên.

Khi đi tới đoạn thuộc phường Tân Uyên, xe bên vượt phương tiện phía, cùng lúc một xe tải lưu thông chiều ngược lại tiến tới. Để tránh hai xe đấu đầu, tài xế lái xe ben lách sang phải, tông vào đuôi một xe ben khác lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau khi bị tông vào đuôi, xe ben dồn lên phía trước, tông vào đuôi xe chở rác đi cùng chiều và lật ngang giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Người dân sinh sống gần hiện trường, nhanh chóng chạy tới giải cứu tài xế ra khỏi xe. Vụ tai nạn khiến hai tài xế bị thương, đầu xe ben biếng dạng, trong khi xe tải lật ngang giữa đường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn, tim đường có hai vạch sơn liền. Theo quy định, phương tiện cấm vượt khi đường có vạch sơn liền.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT cùng công an địa phương đến hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân.