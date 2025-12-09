Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

LÂM ĐỒNG:

Xác định 6 xe ben nghi liên quan đến vụ đá rơi làm một người tử vong

Thái Lâm
TPO - Qua trích xuất camera, Công an tỉnh Lâm Đồng bước đầu xác định có 6 xe ben nghi liên quan đến vụ đá rơi làm một người tử vong.

Ngày 9/12, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp cùng Công an xã Phan Sơn truy xét và xác định xe ben làm rơi đá trúng ô tô 16 chỗ khiến hai người thương vong.

z7309694908721-de430e42e0c3e4add151fdad9b0e29c1.jpg
Kính chắn gió xe khách bị đá rơi trúng, gây bể vỡ.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, qua trích xuất hình ảnh từ camera dọc tuyến quốc lộ 28B, lực lượng chức năng bước đầu xác định có 6 xe tải nghi liên quan đến vụ việc. Các xe này hoạt động trong khu vực công trình sửa chữa Quốc lộ 28B.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng 8/12, một xe 16 chỗ chở đoàn du khách di chuyển hướng Phan Thiết - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Khi xe đến đèo Đại Ninh (đoạn qua xã Phan Sơn) thì bất ngờ bị tảng đá rơi từ thùng xe ben phá vỡ kính chắn gió, trúng 2 hành khách.

Sau đó, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận. Tuy nhiên, du khách quốc tịch Nga (57 tuổi) đã tử vong do vết thương nặng. Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phan Sơn đã có mặt tại hiện trường, nhưng tại thời điểm kiểm tra thì hiện trường không còn dấu vết.

Thái Lâm
