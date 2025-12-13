Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tai nạn giao thông, phải đóng 1 đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

TPO - Vụ va chạm giữa hai xe tải trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng khiến đầu một xe tải nát bét, tài xế bị mắc kẹt trong xe.

Sáng 13/12, trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải lưu thông cùng chiều.

Đầu xe tải giao hàng nát bét sau va chạm.

Theo thông tin ban đầu, một xe tải giao hàng có biển kiểm soát 50E- 396.31 chạy hướng Bắc - Nam, khi đến km153 đã va vào phía sau xe tải mang biển số Đà Nẵng. Cú tông mạnh khiến phần đầu xe tải giao hàng nát bét, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng xe cẩu cứu hộ nhanh chóng có mặt, phá cabin đưa tài xế xe giao hàng ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Sau đó, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phối hợp đơn vị quản lý tuyến cao tốc xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện đoạn cao tốc từ nút giao Vĩnh Hảo đến nút giao Chợ Lầu tạm thời bị đóng, các phương tiện được hướng dẫn rẽ ra Quốc lộ 1 để lưu thông.

Thái Lâm
