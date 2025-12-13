Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lặn biển bắt tôm nhí, một người đàn ông ở Quảng Ngãi tử vong

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc lặn biển bắt tôm nhí tại khu vực Gành Bầu (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), anh T. không may tử vong, nghi do chuột rút, kiệt sức.

Chiều 13/12, ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc thương tâm khiến một người tử vong trong lúc lặn biển bắt tôm nhí.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, anh Đ.C.T. (37 tuổi) cùng hai người khác là anh Đ.N.V. (35 tuổi) và anh H.V.X. (32 tuổi, cùng trú thôn An Cường, xã Vạn Tường) rủ nhau ra khu vực Gành Bầu, bãi biển thuộc thôn An Cường để lặn biển bắt tôm nhí.

35c25ca797dd188341cc.jpg
Thi thể anh T. được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Trong quá trình lặn, anh V. và anh X. lên bờ nhưng không thấy anh T. Nghi có chuyện chẳng lành, cả hai quay trở lại khu vực lặn để tìm kiếm và phát hiện anh T. đã tử vong dưới nước. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 10h cùng ngày.

Nhận định ban đầu, nạn nhân có thể bị chuột rút, kiệt sức trong lúc lặn biển dẫn đến đuối nước. Được biết, anh T. là người từ tỉnh khác về làm rể và sinh sống tại địa phương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Vạn Tường và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân, đồng thời hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Nguyễn Ngọc
#Tử vong do lặn biển bắt tôm nhí #Nguy cơ đuối nước và chuột rút #Vụ tai nạn tại Quảng Ngãi #An toàn khi lặn biển #Phòng tránh tai nạn đuối nước

Xem thêm

Cùng chuyên mục