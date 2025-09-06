Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Học sinh lớp 5 đuối nước khi ngã xuống hố công trình ở Phú Quốc

TPO - Một học sinh lớp 5 ở Phú Quốc tử vong sau khi trượt chân ngã xuống hố công trình tại khu tái định cư Suối Lớn. Người dân cho rằng, khu vực này không có biển cảnh báo nguy hiểm, rào chắn.

Ngày 6/9, một lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) xác nhận, vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại dự án khu tái định cư Suối Lớn, khiến một học sinh lớp 5 Trường tiểu học Dương Tơ 2 tử vong.

Trước đó, trưa cùng ngày, em Đ.T.M.N. (10 tuổi, ngụ khu phố Suối Lớn) đi chơi cùng hai bạn thì bất ngờ trượt chân ngã xuống hố nước gần dự án trên và bị đuối nước.

z6983551664858-7386972940913426cb307616710069bc-7783.jpg
Khu tái định cư Suối Lớn hư hỏng, ngập nước mỗi khi trời mưa. Ảnh: H.T.

Một người bạn đi cùng đã chạy về khu dân cư gọi người lớn đến cứu. Tuy nhiên, do hiện trường cách xa khu dân cư, đến khi người dân tiếp cận thì em N. đã tử vong.

Người dân khu phố Suối Lớn cho biết, hố nước nơi cháu bé gặp nạn do đơn vị thi công dự án đào lên nhiều năm nay, nhưng không có rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm, dẫn đến sự việc đau lòng.

Khu dân cư này đã xuống cấp nhiều năm, mỗi khi mưa lớn, đường sá ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và học sinh qua lại.

