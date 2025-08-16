Truy tặng, trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 2 đoàn viên cứu người đuối nước

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Ngọc Văn
TPO - Hai đoàn viên thanh niên Nguyễn Đầu và Trần Văn Phi (trú tại Huế) vừa được truy tặng và trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn.

Thừa ủy quyền của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Huế vừa trao quyết định truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đoàn viên Nguyễn Đầu (SN 1994, trú tổ 8, phường Phú Bài) và trao tặng huy hiệu này cho đoàn viên Trần Văn Phi (SN 1999, trú tại phường Mỹ Thượng, Huế) vì hành động dũng cảm, quên mình cứu người bị đuối nước.

trao-tang-hh-ttdc-1.jpg
Trao tặng huy hiệu﻿ “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Trần Văn Phi.

Trước đó, ngày 22/7, tại hồ nước trong khu vực nghĩa trang thôn 1B, phường Phú Bài, Huế, nhóm 5 cháu nhỏ đến chơi thì cháu Trần Cao Minh T. (SN 2020) bất ngờ ngã xuống hồ. Thấy vậy, cháu Trần Thị Trà M. (SN 2010) liền nhảy xuống ứng cứu nhưng cũng bị đuối nước.

Anh Nguyễn Đầu lúc này đang câu cá gần đó lập tức lao xuống cứu người. Tuy nhiên, dòng nước sâu và nguy hiểm khiến anh bị đuối nước và mất tích.

Ngay sau đó, anh Trần Văn Phi nghe tiếng kêu cứu đã chạy đến ứng cứu, đưa được hai cháu nhỏ lên bờ. Dù tích cực sơ cứu, nhưng cháu bé 5 tuổi không qua khỏi. Anh Phi tiếp tục tìm kiếm anh Nguyễn Đầu nhưng bất thành, nên đã nhờ người dân trình báo cơ quan chức năng.

trao-tang-hh-ttdc-2-anh-dau.jpg
Đại diện gia đình nhận huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm﻿” do Trung ương Đoàn truy tặng anh Nguyễn Đầu.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế điều động 16 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường triển khai tìm kiếm. Sau đó, thi thể anh Nguyễn Đầu đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hành động anh dũng cứu người dẫn đến tử nạn của anh Nguyễn Đầu đã khiến nhiều người dân cảm phục và tiếc thương. Cùng với đó, sự ra tay ứng cứu người đuối nước kịp thời của anh Trần Văn Phi cũng được ghi nhận là nghĩa cử cao đẹp giữa đời thường.

trao-tang-hh-ttdc-2.jpg
Lãnh đạo UBND phường Phú Bài tuyên dương﻿, trao tặng giấy khen cho anh Trần Văn Phi trước đó.

Lãnh đạo Thành Đoàn Huế đánh giá, nghĩa cử cao đẹp, bản lĩnh và tình người của hai đoàn viên Nguyễn Đầu và Trần Văn Phi đã góp phần lan tỏa sâu sắc tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Đây là hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần quả cảm, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân của tuổi trẻ Huế.

Trước đó, UBND phường Phú Bài cũng đã tuyên dương, khen thưởng anh Trần Văn Phi vì hành động dũng cảm lao xuống hồ nước sâu cứu người bị nạn đuối nước.

Ngọc Văn
