Anh Nguyễn Nhất Linh được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Giới trẻ

Google News

TPO - Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, anh Nguyễn Nhất Linh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố các Quyết định chỉ định và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn MTTQ, các đoàn thể Trung ương khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

tp-c.jpg
Anh Nguyễn Nhất Linh. Ảnh: Dương Triều

Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn TNCS MTTQ, các đoàn thể Trung ương gồm 21 anh, chị. Anh Nguyễn Nhất Linh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chị Nông Quỳnh Ngân và anh Phan Huy Thành được chỉ định giữ chức Phó Bí thư.

Anh Nguyễn Nhất Linh có trình độ Tiến sĩ Tài chính ngân hàng (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân); Thạc sĩ Tài chính đầu tư (Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh); cử nhân Ngôn ngữ Anh (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân); cử nhân Luật học (Trường ĐH Luật Hà Nội); trình độ cao cấp lý luận chính trị.

ddt-2742.jpg
Ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa Ban Chấp hành khoá mới. Ảnh: Dương Triều

Anh Nguyễn Nhất Linh từng là Bí thư Đoàn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Khi về công tác tại T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Nhất Linh đã trải qua quá trình công tác với nhiều chức danh như: Phó trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư; Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 7/2020, anh được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn. Từ tháng 10/2022 đến nay, anh đảm nhận các chức danh: Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư.

Châu Linh Châu Linh
#Nguyễn Nhất Linh #Đoàn Mặt trận Tổ quốc #đại hội #bí thư #nhiệm kỳ 2025-2030

