Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, ca sĩ Duyên Quỳnh là công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025

TPO - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, ca sĩ Duyên Quỳnh, bác sĩ CKI Nròng K'Duy Py, TS Mai Ngọc Xuân Đạt cùng 8 cá nhân điển hình trên các lĩnh vực học tập, công tác đã được công nhận là Công dân trẻ tiêu biểu của TPHCM năm 2025. Các gương tiêu biểu sẽ được lãnh đạo thành phố tuyên dương, trao khen thưởng vào ngày đầu tiên của năm mới 2026 tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Ngày 25/12, Thành Đoàn TPHCM đã công bố kết quả xét trao danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” và “Thanh niên tiêu biểu TPHCM” năm 2025.

Theo kết luận của Hội đồng bình chọn, Ban Thường vụ Thành Đoàn thống nhất trao danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2025 cho 12 cá nhân và danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu TPHCM” năm 2025 cho 7 cá nhân.

Trước đó, Thành Đoàn TPHCM đã nhận được 157 hồ sơ chính thức từ 86 đơn vị đề cử tham gia giải thưởng.

Lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” và “Thanh niên tiêu biểu” năm 2025 sẽ được tổ chức vào sáng 1/1/2026 tại Nhà Văn hoá Thanh niên TPHCM.

Ca sĩ Duyên Quỳnh (bìa trái) và Hoa hậu Bảo Ngọc là 2 trong số 12 cá nhân được tuyên dương danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2025. Ảnh: Ngô Tùng

Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đề nghị: Sau lễ tuyên dương cấp thành, các cơ sở Đoàn có gương được tuyên dương tổ chức các chương trình giao lưu, truyền cảm hứng giữa gương Công dân trẻ tiêu biểu, gương Thanh niên tiêu biểu thành phố năm 2025 với thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Thành Đoàn cũng khuyến khích các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn tổ chức các chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoặc liên hệ mời các gương Công dân trẻ tiêu biểu, Thanh niên tiêu biểu thành phố các năm cùng tham gia các hoạt động phong trào, các chiến dịch tình nguyện tại địa phương, đơn vị.

12 Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025, gồm:

1. Mai Ngọc Xuân Đạt - Tiến sĩ, nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến (Đại học quốc gia TPHCM).

2. Võ Ngọc Minh Anh - sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học quốc gia TPHCM).

3. Bác sĩ Nròng K' Duy Py - Phó Trưởng khoa Săn sóc đặc biệt, Bí thư Đoàn Bệnh viện Nhân Ái.

4. Trần Tài - ThS, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Kim Long, Bí thư Chi đoàn, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Nấm Sinh học Việt Nam (Vinabiomush).

5. Đại úy Trịnh Hải Thắng - Bí thư Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TPHCM.

6. Thiếu tá Nguyễn Văn Trường - cán bộ Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Công an TPHCM (Đội 3, Phòng PC04).

7. Đỗ Tiến Đạt - Ủy viên Hội đồng Huấn luyện công tác Đội TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường An Đông, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường An Đông.

8. Đoàn Thị Thu Chung - Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, Phó Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, Phó Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn.

9. Nguyễn Tấn Sang - vận động viên đội tuyển Pencak silat quốc gia, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TPHCM.

10. Nguyễn Tứ Cường - giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên tại Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục, thể thao Bình Chánh.

11. Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa 2022, Giám đốc, sáng lập Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Gen Zero.

12. Nguyễn Thị Duyên Quỳnh - ca sĩ, thành viên Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM.