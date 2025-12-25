Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, ca sĩ Duyên Quỳnh là công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, ca sĩ Duyên Quỳnh, bác sĩ CKI Nròng K'Duy Py, TS Mai Ngọc Xuân Đạt cùng 8 cá nhân điển hình trên các lĩnh vực học tập, công tác đã được công nhận là Công dân trẻ tiêu biểu của TPHCM năm 2025. Các gương tiêu biểu sẽ được lãnh đạo thành phố tuyên dương, trao khen thưởng vào ngày đầu tiên của năm mới 2026 tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Ngày 25/12, Thành Đoàn TPHCM đã công bố kết quả xét trao danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” và “Thanh niên tiêu biểu TPHCM” năm 2025.

Theo kết luận của Hội đồng bình chọn, Ban Thường vụ Thành Đoàn thống nhất trao danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2025 cho 12 cá nhân và danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu TPHCM” năm 2025 cho 7 cá nhân.

Trước đó, Thành Đoàn TPHCM đã nhận được 157 hồ sơ chính thức từ 86 đơn vị đề cử tham gia giải thưởng.

Lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” và “Thanh niên tiêu biểu” năm 2025 sẽ được tổ chức vào sáng 1/1/2026 tại Nhà Văn hoá Thanh niên TPHCM.

z7362898031414-d5ee38bd5eb4ec16e4aa75f4c08d212a.jpg
Ca sĩ Duyên Quỳnh (bìa trái) và Hoa hậu Bảo Ngọc là 2 trong số 12 cá nhân được tuyên dương danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2025. Ảnh: Ngô Tùng

Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đề nghị: Sau lễ tuyên dương cấp thành, các cơ sở Đoàn có gương được tuyên dương tổ chức các chương trình giao lưu, truyền cảm hứng giữa gương Công dân trẻ tiêu biểu, gương Thanh niên tiêu biểu thành phố năm 2025 với thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Thành Đoàn cũng khuyến khích các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn tổ chức các chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoặc liên hệ mời các gương Công dân trẻ tiêu biểu, Thanh niên tiêu biểu thành phố các năm cùng tham gia các hoạt động phong trào, các chiến dịch tình nguyện tại địa phương, đơn vị.

12 Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025, gồm:

1. Mai Ngọc Xuân Đạt - Tiến sĩ, nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến (Đại học quốc gia TPHCM).

2. Võ Ngọc Minh Anh - sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học quốc gia TPHCM).

3. Bác sĩ Nròng K' Duy Py - Phó Trưởng khoa Săn sóc đặc biệt, Bí thư Đoàn Bệnh viện Nhân Ái.

4. Trần Tài - ThS, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Kim Long, Bí thư Chi đoàn, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Nấm Sinh học Việt Nam (Vinabiomush).

5. Đại úy Trịnh Hải Thắng - Bí thư Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TPHCM.

6. Thiếu tá Nguyễn Văn Trường - cán bộ Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Công an TPHCM (Đội 3, Phòng PC04).

7. Đỗ Tiến Đạt - Ủy viên Hội đồng Huấn luyện công tác Đội TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường An Đông, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường An Đông.

8. Đoàn Thị Thu Chung - Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, Phó Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, Phó Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn.

9. Nguyễn Tấn Sang - vận động viên đội tuyển Pencak silat quốc gia, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TPHCM.

10. Nguyễn Tứ Cường - giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên tại Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục, thể thao Bình Chánh.

11. Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa 2022, Giám đốc, sáng lập Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Gen Zero.

12. Nguyễn Thị Duyên Quỳnh - ca sĩ, thành viên Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM.

7 gương thanh niên tiêu biểu TPHCM, gồm:

1. Phan Tấn Lực - PGS.TS, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Trường Kinh tế - Tài chính, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bí thư Chi đoàn, giảng viên Trường Đại học Thủ Dầu Một.

2. Nguyễn Trần Minh Trí - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Các cơ quan Đảng TPHCM, Thư ký Ban Biên tập, Phó Chánh Văn phòng Báo Người Lao Động, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Người Lao Động.

3. Võ Nguyễn Hoàng Đa - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên - Phục vụ cộng đồng, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM.

4. Mai Thanh Tuyền, nguyên Bí thư Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, Giám đốc Hợp tác truyền thông, Bí thư Chi bộ Hợp tác Truyền thông - Đoàn thể Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV.

5. Trần Quang Tuyên - Ủy viên Hội đồng Đội TPHCM, Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Dĩ An C.

6. Nguyễn Minh Tiến - cán bộ Công an xã Tân Vĩnh Lộc.

7. Lê Hoàng Mến - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA), Hội viên Hội Nhiếp ảnh TPHCM.

Ngô Tùng
#Hoa hậu Bảo Ngọc #ca sĩ Duyên Quỳnh #tuyên dương #khen thưởng #Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM #bác sĩ #vinh danh #lễ tuyên dương #Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc #bác sĩ CKI Nròng K'Duy Py #TS Mai Ngọc Xuân Đạt #Thành Đoàn TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục