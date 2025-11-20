Tuyên dương 36 thanh niên tiêu biểu, có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TPO - 36 gương thuộc các dân tộc Thái, Mông, Tày, Dao, Kinh, Lô Lô, Mường, Nùng, Hoa sẽ được vinh danh tại Lễ tuyên dương thanh niên tiêu biểu, có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong hai ngày 21 – 22/11, T.Ư Đoàn tổ chức chuỗi hoạt động quy mô lớn nhằm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần chăm lo, hỗ trợ và tạo điều kiện để thanh niên các dân tộc rèn luyện, học tập, khởi nghiệp và lập nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Theo Ban Tổ chức, trong chuỗi hoạt động tại Điện Biên, lễ tuyên dương thanh niên tiêu biểu, có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sẽ vinh danh 36 gương đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

36 gương được tuyên dương thuộc 9 dân tộc Thái, Mông, Tày, Dao, Kinh, Lô Lô, Mường, Nùng, Hoa. Trong đó, có 10 cá nhân là thanh niên tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng và 26 cá nhân là tấm gương khởi nghiệp thành công.

Đây là những người trẻ dám nghĩ, dám làm, có nhiều đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh và củng cố an ninh vùng biên. Nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên được đánh giá hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm OCOP, tạo sinh kế bền vững và việc làm cho lao động địa phương; đồng thời lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên vùng cao.

Trong chuỗi hoạt động, T.Ư Đoàn sẽ phát động cấp Trung ương nhiều chương trình lớn, gồm: “Hành trình đồng hành với học sinh biên giới”; Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”; chương trình Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân Tình nguyện 2026.

Bên cạnh đó, sẽ diễn ra hội chợ triển lãm giới thiệu và quảng bá sản phẩm do thanh niên khởi nghiệp sáng tạo; các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ thuật sản xuất an toàn, quản trị chuỗi giá trị, phát triển thương hiệu và tiếp cận thị trường; tọa đàm thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, phát triển kinh tế trong kỷ nguyên công nghệ; hội nghị tập huấn dành cho cán bộ Đoàn, Hội tại cơ sở về công tác dân tộc, kỹ năng giám sát, kiểm tra và tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.