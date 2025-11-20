Ninh Bình hoàn thành đại hội Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2025 - 2030

TPO - Tại Ninh Bình, 138 Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 với nhiều dấu ấn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn tỉnh, góp phần chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, đến nay, 138/138 Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

Kết quả này thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của các cấp bộ Đoàn, đồng thời khẳng định sự chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong bối cảnh các đơn vị tiến hành sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình dự, chỉ đạo đại hội.

Từ đầu tháng 10/2025, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên trong tổ công tác; chủ động đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội và kịp thời tháo gỡ khó khăn và các vấn đề phát sinh ngay từ khâu chuẩn bị cho các đơn vị, bảo đảm công tác chuẩn bị diễn ra khoa học, đúng quy trình.

Công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã rà soát, thẩm định, phê duyệt phương án nhân sự chủ chốt của các đơn vị theo đúng quy định, bảo đảm sự kế thừa, ổn định và đổi mới.

Các anh chị Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình dự và chỉ đạo Đại hội cấp xã, phường và Đoàn trực thuộc.

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số

Một điểm nhấn nổi bật của kỳ đại hội Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2025 - 2030 ở tỉnh Ninh Bình là đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền và tổ chức đại hội.

Nhiều đơn vị chủ động xây dựng các video tuyên truyền, trailer giới thiệu đại hội; thiết kế bộ khung avatar, banner nhận diện hiện đại, thống nhất; tổ chức các hoạt động truyền thông tương tác trên nền tảng số, tạo sức lan tỏa rộng rãi và thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên tại các đơn vị.

Tại các đại hội, nhiều tham luận chất lượng được trình bày, tập trung vào các nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp - lập nghiệp.

Bên cạnh đó, các tham luận cũng nhấn mạnh về việc phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giáo dục lý tưởng cách mạng và văn hóa con người Ninh Bình trong thời kỳ mới.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Đại hội Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc đã mang đến đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; đồng thời là dịp để tuổi trẻ toàn tỉnh đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; xác định rõ phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đặc biệt, từ ffại hội đã khơi dậy, lan toả tinh thần đổi mới, xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên; đồng thời khẳng định quyết tâm đoàn kết của tuổi trẻ Ninh Bình góp phần cùng đảng bộ và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trong giai đoạn mới.