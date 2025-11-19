Xung kích bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng và lộ trình 'hồi hương tri thức'

TPO - Đại biểu thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên ngoài nước... đã đề xuất nhiều nội dung mới, đặc biệt về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, xây dựng lộ trình 'hồi hương tri thức' nhằm thu hút trí thức trẻ đóng góp trí tuệ cho Tổ quốc từ xa, từ sớm.

Chiều 19/11, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII trong thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên địa bàn dân cư, thanh niên ngoài nước và nhóm thanh niên đặc thù.

Chủ trì Hội nghị, có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã thể hiện rõ tinh thần kế thừa, phát triển và cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, đồng thời xác định rõ vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam trong các lĩnh vực trọng yếu của đất nước.

Đặc biệt, văn kiện đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Đoàn trong phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; trong đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; trong phát triển nhân lực chất lượng cao; trong hội nhập quốc tế và đóng góp cho cộng đồng; trong xây dựng văn hóa và con người Việt Nam thời đại mới.

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị các đại biểu tập trung nội dung trao đổi về những đặc điểm, xu thế mới của thanh niên hiện nay và những vấn đề trọng tâm của tình hình thanh thiếu nhi mà tổ chức Đoàn cần quan tâm trong nhiệm kỳ tới.

Thảo luận, hiến kế giải pháp cho phong trào “Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới” với 5 nội hàm chính: Tiên phong học tập; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong thi đua làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong tình nguyện vì cộng đồng; Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc…

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN phát biểu khai mạc hội nghị.

Bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng

Thiếu tá, TS Phạm Viết Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân góp ý, cần bổ sung nội dung, phân tích làm rõ vai trò xung kích của thanh niên CAND trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, gắn với yêu cầu bảo vệ an ninh phi truyền thống (an ninh mạng, an ninh thông tin...).

Qua đó giúp phong trào thể hiện rõ “xung kích bảo vệ Tổ quốc” không chỉ ở thực địa mà còn ở không gian số, phù hợp xu hướng đe dọa an ninh hiện nay.

Anh Duy cũng đề xuất bổ sung thêm nội dung đánh giá, để nêu rõ sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Công an các cấp và tổ chức Đoàn ở địa bàn dân cư trong tổ chức triển khai các mô hình thanh niên tham gia bảo vệ an ninh trật tự, tham gia tuyên truyền pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm lừa đảo lợi dụng công nghệ cao…

Trong đó, cần phát huy vai trò của thanh niên trên địa bàn về công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn kiêm nhiệm cấp xã là Công an chính quy trong công tác giáo dục, phòng ngừa tội phạm của thanh niên tại địa bàn.

Nâng cao vai trò của công an chính quy trong bồi dưỡng, dẫn dắt đoàn viên, thanh niên tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu góp ý tại hội nghị.

Anh Nguyễn Tiến Nhâm - Đoàn Thanh niên VNPT cho rằng, lực lượng thanh niên đang làm việc trong các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước, những đơn vị trực tiếp triển khai các dự án hạ tầng số, dữ liệu số, an toàn thông tin và các hệ sinh thái số phục vụ người dân và doanh nghiệp rất cần được xác định rõ vị trí, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể trong văn kiện.

Anh Nhâm đề xuất bổ sung làm rõ nhiệm vụ tiên phong của thanh niên trong phát triển nền tảng số, sản phẩm “Make in Vietnam” và triển khai các dự án số quy mô quốc gia, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao và các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi, báo cáo cần làm rõ hơn vai trò tiên phong của thanh niên trong bảo vệ an ninh mạng quốc gia. Anh Nhâm đề xuất xây dựng đội hình Thanh niên xung kích trên không gian mạng; hình thành mạng lưới thanh niên an ninh mạng từ Trung ương đến địa phương…

Anh Nguyễn Tiến Nhâm - Đoàn Thanh niên VNPT chia sẻ tại hội nghị.

Xây dựng lộ trình “hồi hương tri thức”

Từ điểm cầu trực tuyến, chị Phan Thị Hiền - Nghiên cứu sinh ngành Vật lí tại Đại học Versailles, Pháp cho rằng, văn kiện cần nhấn mạnh rõ định hướng: “Khoa học công nghệ là nền tảng, đổi mới sáng tạo là động lực và chuyển đổi số là phương thức phát triển của thanh niên Việt Nam”.

Để hiện thực hóa định hướng này, tổ chức Đoàn cần tạo ra các môi trường, cuộc thi thúc đẩy sự tìm tòi, sáng tạo của thanh thiếu niên ngay khi trên ghế nhà trường. Có thể tổ chức ít nhất 50 sân chơi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo mỗi năm, qua đó phát hiện tối thiểu 5.000 ý tưởng sáng tạo của thanh thiếu nhi, mô hình “Nhà khoa học trẻ phục vụ cộng đồng”. Hỗ trợ hiện thực hóa các mô hình công nghệ, dự án nghiên cứu, hướng tới 20% sản phẩm được thương mại hóa.

Theo chị Hiền, cần có chương trình truyền thông, giáo dục dành riêng cho du học sinh với thông điệp du học sinh là “chiến sĩ trên mặt trận trí thức và ngoại giao nhân dân”, phải chủ động giới thiệu văn hóa Việt Nam, bảo vệ quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước trên không gian mạng và trong đời sống quốc tế.

Bên cạnh đó, có thể thí điểm chương trình “Thanh niên Việt Nam toàn cầu - Vì Tổ quốc” dành cho các nhà khoa học trẻ, chuyên gia trẻ muốn đóng góp. Họ có thể làm cố vấn ảo cho dự án trong nước, tham gia các nhóm nghiên cứu chung Việt Nam - quốc tế, góp ý chính sách thanh niên…

Xây dựng lộ trình “hồi hương tri thức”, phối hợp bộ ngành để gia tăng cơ hội việc làm trong nghiên cứu và công nghệ, cơ chế thu hút bán thời gian, cơ chế chia sẻ tri thức xuyên biên giới trong bối cảnh chuyển đổi số.

Cùng đó, cần đẩy mạnh truyền thông mạnh mẽ, thu hút các bạn trẻ, trí thức Việt Nam ở nước ngoài biết tới và đăng ký tham gia và thậm chí chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu các cấp.