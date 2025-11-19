Cán bộ Đoàn Bắc Ninh phải gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

TPO - Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, cán bộ Đoàn tỉnh Bắc Ninh phải là những người "gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm".

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt dự chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh diễn ra trong thời khắc đặc biệt, là mốc son khởi đầu hành trình mới của tuổi trẻ Bắc Ninh sau khi hợp nhất từ 2 tỉnh, không gian rộng mở để vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, vươn mình phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Trung ương Đoàn dự đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh đã có những bước phát triển mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 nhóm chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện quyết tâm và hành động hiệu quả của các cấp bộ Đoàn. Những thành tựu đạt được nêu trên là kết quả của quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, đổi mới, sáng tạo, tìm tòi hướng đi đúng đắn và kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước.

Trình diễn công nghệ Hologram﻿ tại Đại hội.



“Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tôi ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua”, anh Lâm nhấn mạnh.

Anh Lâm gợi mở một số vấn đề cho hoạt động Đoàn, thanh niên ở tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh bám sát và cụ thể hóa tinh thần và các chủ trương mới của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Đại biểu dự Đại hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục cần giữ vững các giá trị cốt lõi, các nguyên tắc mang tính định hướng, đồng thời phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp để phù hợp yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số. Về phong trào hành động cần tập trung triển khai hiệu quả "Phong trào tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới". Đây sẽ là động lực để tuổi trẻ Bắc Ninh vươn lên giữ vai trò dẫn dắt.

Về phát triển thanh niên phải cụ thể hóa chương trình Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam bám sát điều kiện, đặc điểm và nhu cầu của thanh niên Bắc Ninh. Việc chăm lo phát triển thanh niên không chỉ dừng ở bồi dưỡng tri thức, mà phải quan tâm đồng thời tới thể lực và đời sống văn hóa, tinh thần.

Ca sĩ, nhạc sĩ Tuấn Cry﻿ là đại biểu dự Đại hội.

Tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh tiên phong thực hiện 3 đột phá chiến lược, đó là đột phá đổi mới phương thức hoạt động, đột phá nâng cao năng lực số, đột phá hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Để thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra, yếu tố then chốt là con người. Cán bộ Đoàn Bắc Ninh phải là những người "gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm".

Đại biểu tại đại hội.

Để khắc phục "bệnh hành chính hóa", xa rời cơ sở, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phải tiên phong rèn luyện đội ngũ cán bộ theo bộ tiêu chuẩn mới. Đó là 3 Gần (Gần dân - Gần cơ sở - Gần không gian số) và 5 Phải (Phải lắng nghe - Phải đối thoại - Phải làm mẫu - Phải chịu trách nhiệm - Phải báo cáo kết quả).

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã được kế thừa, phát huy tốt những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên; nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện, đồng hành cùng thanh niên được triển khai mang dấu ấn, màu sắc riêng của Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại Đại hội.

Các phong trào hành động cách mạng của các cấp bộ Đoàn ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, tạo sức lan tỏa sâu rộng và tạo môi trường thực tiễn cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến, thanh niên đi đầu và thành công trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và hội nhập, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về thanh niên Bắc Ninh thời kỳ mới.

Ông Thái lưu ý, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cần xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập tỉnh.

Tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh phát huy tinh thần cống hiến, vai trò xung kích của thanh niên trong trên các lĩnh vực. Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt trong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thanh niên chủ động đăng ký phần việc hiệu quả.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tăng cường các biện pháp tập hợp, đoàn kết thanh niên; đặc biệt chú trọng các địa bàn, đối tượng đặc thù như thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân. Đồng thời, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ Đoàn chuyên trách có bản lĩnh chính trị, có trình độ, kiến thức, kỹ năng, kỷ luật, có năng lực quy tụ, tập hợp đoàn viên, thanh niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.