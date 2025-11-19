Tuấn Cry khuấy động Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh với câu chuyện phía sau ca khúc Bắc Bling

TPO - Ngày 19/11, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ca sỹ, nhạc sỹ Tuấn Cry đã khiến không khí sôi nổi khi chia sẻ về cảm hứng sáng tác Bắc Bling, ca khúc được giới trẻ đặc biệt yêu thích.

Ca sỹ, nhạc sỹ Tuấn Cry là đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tại đại hội, Tuấn Cry đã chia sẻ về bài hát Bắc Bling.

Tuấn Cry chia sẻ về cảm hứng sáng tác Bắc Bling. Video: Nguyễn Thắng

Tuấn Cry tên thật là Nguyễn Sỹ Tuấn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở tỉnh Bắc Ninh. Năm 2018, Tuấn Cry nổi lên như một "hiện tượng mạng" khi cover ca khúc Người Lạ Ơi với chất giọng miền Bắc. Đầu tháng 3/2025, Tuấn Cry tiếp tục cùng Masew, Hoà Minzy và nghệ sĩ Xuân Hinh cho ra mắt MV Bắc Bling (Bắc Ninh).