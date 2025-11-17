Xây dựng lớp trẻ Tuyên Quang bản lĩnh, giàu khát vọng và sống đẹp

TPO - Tỉnh Đoàn Tuyên Quang trong nhiệm kỳ mới tập trung xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng, bản lĩnh, tri thức và kỹ năng, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt gắn với lợi thế văn hóa và du lịch của tỉnh. Đồng thời, tổ chức Đoàn được yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, hướng về cơ sở, chăm lo thiếu nhi, mở rộng tập hợp thanh niên và xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng, góp phần đưa tỉnh phát triển toàn diện, bền vững.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ I nhiệm kỳ 2025- 2030 diễn ra trong hai ngày 16 - 17/11.

Báo cáo chính trị cho thấy, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ghi dấu nhiều chuyển biến tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và yêu cầu mới của quá trình phát triển, các cấp bộ Đoàn đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác tuyên truyền, giáo dục đến gần hơn với thanh niên bằng những cách làm sinh động, phù hợp từng nhóm đối tượng. Qua đó, tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng và truyền thống quê hương “Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến” tiếp tục được bồi đắp trong lớp trẻ.

Các phong trào hành động cách mạng như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai đồng bộ, rộng khắp. Vai trò xung kích của tuổi trẻ thể hiện rõ trong những việc làm cụ thể: Tham gia hàng triệu lượt hoạt động tình nguyện mỗi năm; hỗ trợ người dân vùng khó; góp phần giữ gìn an ninh, trật tự cơ sở; lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Song song với đó, Đoàn các cấp tạo môi trường để thanh niên học tập, rèn luyện, trưởng thành, xây dựng hình ảnh lớp trẻ Tuyên Quang bản lĩnh, giàu khát vọng và sống đẹp.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng hoàn thành và vượt xa kế hoạch. Toàn tỉnh hỗ trợ triển khai 1.125 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên; xóa 205 nhà tạm, nhà dột nát cho đoàn viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn, đạt hơn 273% chỉ tiêu. Các cấp bộ Đoàn xây dựng 9 công trình thanh niên cấp tỉnh, 52 công trình cấp huyện và 820 phần việc cấp cơ sở, đóng góp thiết thực cho đời sống cộng đồng. Công tác giáo dục kỹ năng, nâng cao năng lực số cũng được đẩy mạnh khi 180.000 thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động rèn luyện trong 3 năm.

Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, Đoàn các cấp tổ chức hàng trăm chương trình tư vấn nghề nghiệp, tạo cơ hội cho hàng chục nghìn thanh niên tiếp cận việc làm. Nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ được hỗ trợ, kết nối, phát triển. Đến tháng 9/2025, dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội do Đoàn quản lý đạt hơn 2.581 tỷ đồng, góp phần thiết thực giúp thanh niên có điều kiện sản xuất, kinh doanh. Hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu nhi cũng được duy trì nền nếp với nhiều chương trình hấp dẫn, tạo môi trường an toàn và bổ ích cho trẻ em.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn có nhiều tiến bộ. Đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa, năng lực và bản lĩnh chính trị được nâng lên. Việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ở nhiều lĩnh vực đạt hiệu quả, góp phần tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng thế hệ trẻ Tuyên Quang có lý tưởng cách mạng, đạo đức tốt, tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh, làm chủ khoa học công nghệ và chủ động hội nhập quốc tế.

Chị Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang phát biểu khai mạc

Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ mới “Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Khát vọng - Phát triển”, thể hiện tinh thần thống nhất và hướng đi rõ ràng của tuổi trẻ toàn tỉnh. Đoàn các cấp sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác giáo dục; triển khai phong trào “Tuổi trẻ Tuyên Quang tiên phong trong kỷ nguyên mới”; phát triển toàn diện thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; chăm lo cho thiếu niên nhi đồng; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, thanh niên được kỳ vọng sẽ tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; dấn thân làm giàu chính đáng; mở rộng hợp tác và hội nhập; lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng; tích cực góp phần bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn chủ quyền biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định, đây là kỳ đại hội đầu tiên sau hợp nhất Tuyên Quang - Hà Giang, mang ý nghĩa lịch sử đối với hơn 350.000 thanh niên, 80.000 đoàn viên - lực lượng được xem là “nơi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng” của Đảng bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Từ những thành quả nổi bật của nhiệm kỳ trước, từ giáo dục lý tưởng, phong trào tình nguyện, sáng tạo trẻ đến đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang biểu dương nỗ lực của các cấp bộ Đoàn và nhấn mạnh vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương “Thủ đô khu giải phóng – Thủ đô kháng chiến”.

Tuy vậy, ông Hầu A Lềnh cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế như, giáo dục lý tưởng chưa thật sâu, việc nắm bắt tư tưởng trên không gian mạng đôi lúc chưa kịp thời, phong trào ở khu vực doanh nghiệp và vùng sâu vùng xa chưa lan tỏa mạnh.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu

Hướng về nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đề nghị tổ chức Đoàn tập trung vào năm nhóm nhiệm vụ lớn. Trước hết là coi giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống là nhiệm vụ then chốt; nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Cùng với đó, Đoàn cần đổi mới nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tận dụng chuyển đổi số để thu hút thanh niên; phát huy vai trò sáng tạo, tham gia sâu hơn vào phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch và quảng bá hình ảnh tỉnh.

Một mũi nhấn quan trọng là yêu cầu thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế xanh; mạnh dạn đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giúp nâng cao năng suất lao động. Ông Hầu A Lềnh cũng nhấn mạnh nhiệm vụ củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng tập hợp thanh niên mọi lĩnh vực, tạo cơ hội để thanh niên rèn luyện và trưởng thành. Công tác chăm lo thiếu nhi, “măng non của Đoàn” phải được đặt đúng vị trí nhằm xây dựng lớp trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, “Đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, khát vọng, phát triển” chính là định hướng hành động của nhiệm kỳ mới, đồng thời gửi gắm niềm tin rằng tuổi trẻ Tuyên Quang sẽ tiếp tục là lực lượng góp phần đưa tỉnh trở thành địa phương phát triển khá, toàn diện và bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Dự Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đánh giá Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc lịch sử sau hợp nhất, mở ra giai đoạn mới cho tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Tuyên Quang, vùng đất “Thủ đô khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến”, luôn là niềm tự hào và là nền tảng để tuổi trẻ hôm nay phát huy truyền thống, đóng góp vào sự phát triển chung. Ban Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận khí thế xung kích, sáng tạo và những kết quả nổi bật của thanh niên Tuyên Quang trong nhiệm kỳ qua, từ công tác giáo dục lý tưởng, bồi đắp truyền thống đến tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch dựa trên lợi thế văn hóa địa phương.

Bên cạnh thành tích, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Đại hội nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, làm rõ giải pháp nâng cao chất lượng phong trào. Định hướng cho nhiệm kỳ mới, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh 4 nội dung trọng tâm: Đặt giáo dục lý tưởng, bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến lên hàng đầu; triển khai sâu phong trào “05 Tiên phong”, nhất là tiên phong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; mở rộng các hoạt động đồng hành, tạo môi trường để thanh niên học tập, khởi nghiệp, rèn luyện toàn diện; và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và hành động, làm tốt nhiệm vụ giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa Tỉnh Đoàn Tuyên Quang

Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng Ban Chấp hành khóa mới sẽ đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đưa phong trào thanh thiếu nhi Tuyên Quang phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Tuyên Quang khóa 2025 -2030

Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã ra mắt Ban Chấp hành khóa mới gồm 24 anh, chị; Ban Thường vụ là 7 anh, chị.

Chị Dương Minh Nguyệt tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn khóa mới. Các Phó Bí thư gồm các anh Hoàng Thế Hanh; Thào Mạnh Cường và chị Hoàng Tường Vi.