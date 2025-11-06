Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Trung ương Đoàn duyệt Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

TPO - Ngày 6/11, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó tập trung vào các nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị, cách thức tổ chức đại hội, phương án nhân sự.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội nghị.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra vào ngày 19/11/2025 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, dự kiến có 545 đại biểu, trong đó đại biểu chính thức là 270 đại biểu, đại biểu khách mời 275 đại biểu.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng cho biết thêm, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I là sự kiện quan trọng của tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh sau khi hợp nhất tỉnh, mở ra giai đoạn phát triển mới. Đại hội sẽ có nhiều điểm mới, nhất là ứng dụng công nghệ.

Nguyễn Thắng
