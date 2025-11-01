Đoàn Thanh niên Hanoitourist có tân nữ Bí thư

TPO - Với tinh thần đoàn kết - đổi mới - sáng tạo, Đại hội đã tín nhiệm bầu chị Hà Khánh Minh giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Du lịch Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025- 2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn Tổng công ty.

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Hanoitourist đã ghi dấu nhiều kết quả nổi bật, thể hiện sinh động qua các chỉ tiêu cụ thể, khẳng định sự phát triển bền vững của tổ chức Đoàn. Trong công tác đào tạo, 100% cán bộ Đoàn được tập huấn nghiệp vụ, tích cực tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, đáp ứng yêu cầu hội nhập và chuyển đổi số.

Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới trong sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh, với hơn 100 sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất và chất lượng dịch vụ du lịch.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn Tổng công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng. Hưởng ứng cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” do Hội đồng Đội T.Ư phát động, các cơ sở Đoàn đã tặng hàng trăm phần quà, học bổng cho con em thanh niên công nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội.

Các phong trào hiến máu tình nguyện, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng học bổng, cùng các chương trình văn hóa - thể thao như “Ngày hội Thể thao”, “Ngày hội Gia đình” trở thành nét đẹp truyền thống, góp phần vun đắp văn hóa doanh nghiệp và gắn kết người lao động Hanoitourist.

Anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội - đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự năng động và sáng tạo của tuổi trẻ Hà Nội Tourist.

Phát biểu tại Đại hội, anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội - đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự năng động và sáng tạo của tuổi trẻ Tổng công ty. Anh nhấn mạnh, Đoàn Hanoitourist cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng bản lĩnh và văn hóa doanh nghiệp vững mạnh; đẩy mạnh phong trào “5 tiên phong” trong doanh nghiệp du lịch, hướng tới hình mẫu người lao động trẻ chuyên nghiệp, trách nhiệm và sáng tạo.

Bước vào nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Hanoitourist - Yêu nước, sáng tạo, đoàn kết, tiên phong, tự tin bước vào kỷ nguyên mới”, Đoàn Tổng công ty Hanoitourist đặt quyết tâm cao trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo các phong trào Đoàn đồng hành cùng nhiệm vụ phát triển của doanh nghiệp.

Theo định hướng, tuổi trẻ Hanoitourist phấn đấu đạt 100 sáng kiến trong công việc và kinh doanh; 100% cán bộ Đoàn được tập huấn nghiệp vụ, tổ chức tối thiểu 10 chương trình đào tạo, 100% đoàn viên được trang bị kỹ năng công nghệ, làm chủ chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ.

Chị Hà Khánh Minh - tân Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Du lịch Hà Nội﻿ khóa V, nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ và thể hiện quyết tâm hành động của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ mới

Ba lĩnh vực trọng tâm được Đại hội xác định cho nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: Đổi mới công tác giáo dục, ứng dụng công nghệ số trong định hướng tư tưởng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp; xung kích phát triển, đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, xây dựng mô hình “Du lịch xanh –- sạch - thân thiện” tại các cơ sở Đoàn; đồng hành với thanh niên nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

