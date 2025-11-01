Anh Nguyễn Hoài Đảm làm Bí thư Đoàn Đài truyền hình Việt Nam

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 24 anh, chị. Anh Nguyễn Hoài Đảm làm Bí thư Đoàn Đài truyền hình Việt Nam khoá VIII.

Ngày 31/10/2025, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Phụng sự”.

Dự đại hội có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Bản lĩnh và nhân ái

Đại hội quy tụ 144 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 đoàn viên, thanh niên thuộc 22 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Trong bối cảnh báo chí toàn cầu chuyển mạnh sang môi trường số, công tác Đoàn tại VTV đã thích ứng nhanh, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, nhân ái và trách nhiệm xã hội. Công tác Đoàn, phong trào thanh niên của tuổi trẻ Đài Truyền hình Việt Nam gắn với nhiệm vụ chính trị, khẳng định hình ảnh “Tuổi trẻ VTV sáng tạo - bản lĩnh - nhân ái.”

Hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội được mở rộng cả về quy mô và chiều sâu. Các chương trình hiến máu thường niên thu hút 250-300 đơn vị máu; xây dựng 7 căn nhà nhân ái, 2 sân chơi thiếu nhi, 1 điểm trường mầm non, tổng trị giá 500 triệu đồng. Năm 2025, chương trình “Nghĩa đồng bào” phối hợp Quỹ Tấm lòng Việt huy động hơn 8,8 tỷ đồng và 110 tấn hàng hóa hỗ trợ vùng thiên tai.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đạt nhiều kết quả nổi bật. Đoàn viên chủ động đề xuất hàng trăm sáng kiến ứng dụng công nghệ mới, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất truyền hình. Câu lạc bộ VTV AI ra đời, trở thành mô hình tiêu biểu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nội dung, được Đoàn Thanh niên Chính phủ đánh giá cao. Nhiều đoàn viên đạt Giải Báo chí Quốc gia và giải thưởng chuyên ngành, khẳng định năng lực, bản lĩnh của thế hệ phóng viên, biên tập viên trẻ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2025-2030, tuổi trẻ VTV xác định phương châm hành động: “Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện nội dung, phương thức hoạt động; lấy trí tuệ, năng lực, khát vọng của thanh niên làm trung tâm; lấy chuyển đổi số và sáng tạo nội dung làm động lực đột phá; lấy nhiệm vụ chính trị của Đài THVN làm mục tiêu hành động”.

Đại hội xác định ba mục tiêu trọng tâm nhiệm kỳ, gồm: xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, chuyên nghiệp, là lực lượng xung kích, dự bị tin cậy của Đảng; bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến cho thanh niên; phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, sáng tạo nội dung chất lượng cao, góp phần xây dựng Đài THVN hiện đại, nhân văn, hội nhập quốc tế.

Cần tạo cơ hội cho lớp trẻ phát triển

Phát biểu tại đại hội, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm yêu cầu mỗi cán bộ, đoàn viên cần không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Trong bối cảnh công nghệ và truyền thông thay đổi nhanh chóng, VTV đang mở ra nhiều vị trí việc làm mới đòi hỏi người lao động phải có tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và tinh thần cầu tiến.

Ông khuyến khích mỗi cá nhân đặt mục tiêu cao, rèn luyện bản lĩnh, ý thức chính trị và văn hóa ứng xử, qua đó xây dựng hình ảnh người làm truyền hình chuyên nghiệp, vững vàng và có trách nhiệm. Ông cũng đặt ra yêu cầu đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, quy hoạch và sử dụng nhân sự trẻ.

“Nếu chúng ta mãi ở trong vùng an toàn, thì đó thực chất lại là vùng không an toàn nhất. Không tạo cơ hội cho lớp trẻ hôm nay sẽ dẫn đến khoảng trống kế cận và mất niềm tin của khán giả trong tương lai. Vì vậy, Đài cần mạnh dạn đầu tư, tính toán và tối ưu hóa chi phí để xây dựng đội ngũ kế thừa đủ năng lực và bản lĩnh”, ông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Truyền hình Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2025-2030