Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư quyết tâm '3 không' khi số hóa trong chuyên môn, nghiệp vụ

TPO - Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh tinh thần hành động của tuổi trẻ đơn vị này về chuyển đổi số là “Không nói suông - không làm tượng trưng - không làm để báo cáo".

Sáng 30/10, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiên phong ứng dụng công nghệ số trong hiện đại hóa công tác chuyên môn, nghiệp vụ”.

Phát biểu tại Diễn đàn, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh, với đặc thù là tổ chức của tuổi trẻ - lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo - Đoàn Thanh niên phải đi đầu, dám thử nghiệm, dám làm thật, và phải làm đến nơi đến chốn.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, nhiều đơn vị đã chủ động ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên, trong tuyên truyền giáo dục trong các phong trào hành động cách mạng.

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại Diễn đàn.

"Tuy nhiên, chuyển đổi số của chúng ta vẫn còn nặng về phong trào, thiếu tính đo lường cụ thể và chưa tạo được sự thay đổi căn bản trong phương thức hoạt động. Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh một tinh thần hành động rõ ràng: “Không nói suông - không làm tượng trưng - không làm để báo cáo", anh Nguyễn Nhất Linh nói.

Theo anh Linh, chuyển đổi số của Đoàn phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, gắn với nhu cầu thật của thanh niên, của cơ sở, và phải có thước đo hiệu quả rõ ràng cho từng hoạt động.

Mỗi mô hình, mỗi nền tảng số phải được thử nghiệm thực tế tại cơ sở; có đoàn viên, thanh niên sử dụng, có dữ liệu, có phản hồi. Mọi hoạt động số phải có chỉ số cụ thể - số người tham gia, mức độ tương tác, giá trị tạo ra.

Đào tạo kỹ năng số phải gắn liền với việc thực hành dự án thật như số hóa hồ sơ đoàn viên, truyền thông số cho phong trào tình nguyện, nền tảng hỗ trợ khởi nghiệp online.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn “số hóa” không chỉ biết dùng công nghệ, mà biết ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề thanh niên từ việc kết nối, định hướng nghề nghiệp, đến quản trị hoạt động Đoàn hiệu quả.

Toàn cảnh diễn đàn

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã nghe phần chia sẻ chuyên đề của anh Hoàng Đức Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn với nội dung: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tham mưu tại cơ quan chuyên trách của Đoàn”.

Cũng tại diễn đàn, diễn giả Nguyễn Dương Hồng Giang - Giám đốc Kỹ thuật PTHub, đã giới thiệu về một sản phẩm ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh niên đang được phát triển và triển khai thực tiễn tại các cơ sở đoàn.

Công cụ này sẽ hỗ trợ công tác điều hành, quản lý văn bản, truyền thông nội bộ và hỗ trợ tương tác với đoàn viên, thanh niên.

Anh Hoàng Đức Nam chia sẻ về “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tham mưu tại cơ quan chuyên trách của Đoàn”.

Chương trình cũng ghi nhận nhiều ý kiến tham luận của các cơ sở đoàn trực thuộc. Các ý kiến, tham luận đã làm nổi bật vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong quá trình chuyển đổi số.

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng hình ảnh người cán bộ trẻ năng động, sáng tạo trong thời kỳ mới.