Thiết lập hệ thống dữ liệu quốc gia về nhân tài, tài năng trẻ Việt Nam

TPO - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, cần kết nối các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, quỹ học bổng và các tổ chức quốc tế để hỗ trợ tài năng trẻ phát triển; thiết lập hệ thống dữ liệu quốc gia về nhân tài, tài năng trẻ Việt Nam phục vụ cho việc kết nối, hỗ trợ và sử dụng hiệu quả nguồn lực này.

Tối 29/10, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ (KHCN) Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025.

Tham dự chương trình, có ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Biến đổi mới sáng tạo thành sức mạnh quốc gia

Phát biểu tại Lễ trao giải, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới và sự ra đời của Nghị quyết số 57, hai Giải thưởng này càng có ý nghĩa và sứ mệnh đặc biệt để truyền cảm hứng, tạo môi trường phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

Theo tinh thần đó, Đoàn luôn xác định rõ trách nhiệm tiên phong trong hành động hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng những mô hình, sáng kiến cụ thể, nổi bật chính là việc tổ chức và không ngừng nâng tầm chất lượng Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Nữ sinh KHCN Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng phát biểu tại Lễ trao giải.

Các giải thưởng không chỉ tôn vinh các tài năng trẻ, mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái phát triển tài năng trẻ KHCN Việt Nam; kết nối các nhà khoa học trẻ trong và ngoài nước; thúc đẩy các hoạt động giao lưu, học thuật, nghiên cứu liên ngành; tăng cường vai trò dẫn dắt của tổ chức Đoàn - Hội trong việc phát hiện, nuôi dưỡng và hỗ trợ hành trình khởi nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ.

"Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng rằng, với trí tuệ, ý chí và tinh thần Việt Nam, các nhà khoa học trẻ, các nữ sinh KHCN hôm nay sẽ biến tri thức thành đổi mới sáng tạo, biến đổi mới sáng tạo thành sức mạnh quốc gia", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Hình thành các trung tâm ươm tạo tài năng và đổi mới sáng tạo trẻ

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành nền tảng cốt lõi quyết định vị thế quốc gia. Các quốc gia dẫn đầu công nghệ, đổi mới sáng tạo chính là những quốc gia sẽ định hình, dẫn dắt tương lai của nhân loại.

Những nhà khoa học trẻ được vinh danh Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm nay đang góp phần giải quyết những thách thức lớn không chỉ của Việt Nam mà của cả nhân loại - từ biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo, y học chính xác đến công nghệ vật liệu mới..

Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương rà soát, cập nhật, hoàn thiện thể chế và chính sách đặc thù về phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng và trọng dụng tài năng trẻ khoa học công nghệ. Ban hành chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng và cơ hội tiếp cận quỹ đổi mới sáng tạo cho các nhóm nghiên cứu trẻ và doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

﻿ ﻿ ﻿ Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng cho các nhà khoa học trẻ.

"Phải đưa chính sách vào thực tiễn cuộc sống, không được để chính sách tồn tại trên giấy; “tháo gỡ hết các điểm nghẽn, rào cản để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…” như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm", Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói.

Đặc biệt, cần tạo môi trường phát triển tài năng bằng việc hình thành các trung tâm ươm tạo tài năng và đổi mới sáng tạo trẻ tại các trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao; mở rộng chương trình trao đổi học thuật quốc tế, liên kết đào tạo - nghiên cứu giữa Việt Nam với các nước phát triển.

"Xây dựng mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế. Kết nối các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, quỹ học bổng và các tổ chức quốc tế để hỗ trợ tài năng trẻ phát triển; thiết lập hệ thống dữ liệu quốc gia về nhân tài, tài năng trẻ Việt Nam phục vụ cho việc kết nối, hỗ trợ và sử dụng hiệu quả nguồn lực này", ông Đỗ Văn Chiến nói.

Ngoài ra, cần xây dựng chương trình truyền thông quốc gia về tài năng trẻ và nhân tài khoa học công nghệ Việt Nam trên các nền tảng số, báo chí, mạng xã hội; xây dựng giới thiệu gương mặt tiêu biểu, công trình sáng tạo, câu chuyện đẹp về tinh thần cống hiến. Đồng thời, tổ chức thường niên các diễn đàn, tọa đàm, triển lãm, talkshow và các giải thưởng truyền cảm hứng, nhằm tôn vinh đóng góp của các thế hệ trí thức, nhân tài Việt Nam, khơi dậy và lan tỏa sâu rộng tinh thần học tập, sáng tạo và phụng sự Tổ quốc trong thế hệ trẻ và toàn xã hội.

Ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế và anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trao Giải thưởng Nữ sinh KHCN cho các nữ sinh tiêu biểu.