Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM giành giải Nhất cuộc thi Sao Kim 2025

TPO - Ngày 16/12, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Chung kết Cuộc thi sản phẩm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thủ đô - Sao Kim 2025 với sự tham gia tranh tài của 4 đội xuất sắc nhất.

Không chỉ là cuộc so tài ý tưởng công nghệ, Chung kết Cuộc thi sản phẩm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thủ đô – Sao Kim 2025 còn là nơi hội tụ khát vọng khởi nghiệp, tinh thần tiên phong và tư duy công nghệ của thế hệ trẻ. Từ lớp học đại học đến sân chơi đổi mới sáng tạo, những dự án Web3, Blockchain giàu tiềm năng đã cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của thanh niên trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của Thủ đô và cả nước.

Các đội thuyết trình dự án tại vòng chung kết

Anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Chương trình số 07 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021–2025”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm thúc đẩy các dự án khởi nghiệp phát triển bền vững, tạo tác động xã hội thông qua ứng dụng công nghệ Blockchain và Web3; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp và công nghệ cho thế hệ doanh nhân trẻ. Đây cũng là không gian kết nối để phát hiện, ươm mầm và đồng hành cùng các tài năng Web3, giúp dự án tiếp cận hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện dành cho doanh nghiệp giai đoạn đầu.

Trao giải Nhất cho Team BlockYouth đến từ Trường Đại học Kinh tế TPHCM

Sau hơn 5 tháng triển khai, Sao Kim 2025 đã thu hút gần 1.200 lượt thí sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trên khắp cả nước. Qua nhiều vòng tuyển chọn nghiêm túc, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã lựa chọn 4 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết.

Tại vòng thi quyết định, mỗi đội có tổng thời gian 20 phút để thể hiện năng lực và bản lĩnh khởi nghiệp, gồm: trình chiếu video giới thiệu dự án, thuyết trình trực tiếp và trả lời câu hỏi phản biện từ Ban Giám khảo. Không khí tranh tài diễn ra sôi nổi, kịch tính, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tư duy công nghệ sắc bén và khả năng kết nối giữa ý tưởng sáng tạo với nhu cầu thực tiễn của các đội thi.

Trao giải thưởng cho các đội thi

Kết quả chung cuộc, đội thi Team BlockYouth đến từ Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi, với sản phẩm nền tảng giáo dục Web3 theo mô hình learn-to-build. Dự án hướng tới đào tạo nguồn nhân lực Blockchain và AI thông qua lộ trình học tập gắn với dự án thực tế, chứng chỉ on-chain, kết nối hệ sinh thái startup, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo, cũng như nhu cầu nhân lực của thị trường công nghệ.

Giải Nhì thuộc về Team LeoFi đến từ Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Dự án tập trung vào lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), xây dựng giải pháp Blockchain nhằm tối ưu hóa hoạt động tài chính, giảm chi phí trung gian và nâng cao hiệu quả vận hành. Dự án hướng tới tạo ra các sản phẩm tài chính minh bạch, dễ tiếp cận, mang lại giá trị bền vững và tác động xã hội tích cực.

Đồng giải Ba được trao cho Team StreamVerse và BlockUp, đều đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội.