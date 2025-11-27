Anh Nguyễn Tiến Hưng tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã bầu 54 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Thành Đoàn Hà Nội khoá XVII. Anh Nguyễn Tiến Hưng được tín nhiệm tái cử làm Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khóa XVII.

Chiều 27/11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tinh thần hành động “Khát vọng trong phát triển – Sáng tạo trong thực tiễn – Tiên phong trong hành động” diễn ra phiên thứ nhất.

Phiên thứ nhất Đại hội Thành Đoàn Hà Nội lần thứ XVII. Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội có sự tham dự của 435 đại biểu. Trong đó, 273 đại biểu nam, 162 đại biểu nữ. Có 397 đại biểu là đảng viên; 8 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Tuổi bình quân đại biểu dự Đại hội là 31,6 tuổi.

Về cơ cấu khối đối tượng, khu vực, địa bàn dân cư, có 161 đại biểu khu vực nông thôn; 108 đại biểu khu vực đô thị; 28 đại biểu công nhân viên chức, 132 đại biểu khu vực trường học, 16 đại biểu khu vực cơ quan chuyên trách.

Về trình độ chuyên môn, có 27 tiến sĩ, 148 thạc sĩ, 223 cử nhân; 24 đại biểu trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Khát vọng phát triển, tiên phong hành động

Phát biểu khai mạc phiên làm việc thứ nhất, anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XVII diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đây được xem là dấu mốc chuyển mình mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, khi Thủ đô Hà Nội không ngừng vươn lên, khẳng định vị thế trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Nhìn lại chặng đường đã qua, anh Nguyễn Tiến Hưng nêu rõ, trải qua 16 kỳ Đại hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội luôn tự hào là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào hành động cách mạng lớn, có sức lan tỏa, khích lệ thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ, bảo vệ nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc; xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, với tinh thần "Khát vọng trong phát triển, sáng tạo trong thực tiễn, tiên phong trong hành động", tuổi trẻ Thủ đô xác định cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ để xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo.

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, chỉ rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ cũ. Từ đó, xác định mục tiêu, phương hướng cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô giai đoạn 2025 – 2030.

Đại hội đã bầu 54 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và bầu Đoàn đại biểu chính thức, dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc.

Đại biểu biểu quyết nội dung, chương trình Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Thành Đoàn Hà Nội khoá XVII.

Chiều cùng ngày, Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn Hà Nội lần thứ nhất khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu 17 anh, chị tham gia Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội. Anh Nguyễn Tiến Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khóa XVI, tiếp tục tái cử làm Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khóa XVII. Hai Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khóa XVII là anh Trần Quang Hưng và anh Đào Đức Việt.

Hỗ trợ thanh niên vay vốn hơn 253 tỷ đồng

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt; đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong 3 năm (2022 – 2025), đã có hơn 4,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; hơn 20,3 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; gần 5,7 triệu lượt thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; trồng mới trên 466.000 cây xanh.

Giai đoạn qua cũng hỗ trợ hơn 253 nghìn đồng cho thanh niên vay vốn làm kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp; 134 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 175 nghìn lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho hơn 112,6 nghìn đoàn viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ. Trung bình hàng năm có trên 300 nghìn lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ đã có 32.902 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; 81.070 đoàn viên mới được kết nạp. Thành lập được 637 tổ chức Đoàn, Hội, tổ đội nhóm trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và tại các khu chung cư.

Đại biểu biểu quyết tại phiên thứ nhất Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng