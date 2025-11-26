Một dân tộc muốn vươn mình phải có những doanh nhân mang tầm vóc lớn

TPO - Đó là lời nhắn nhủ của ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội tới cộng đồng doanh nhân trẻ, tại Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, diễn ra tối 26/11.

Tối 26/11, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Đây là một trong những sự kiện đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Ngọn cờ tập hợp, truyền cảm hứng cho doanh nhân trẻ

Anh Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, Giải thưởng Sao Đỏ chính là ngọn cờ tập hợp, là nguồn cảm hứng, là nơi phát hiện và bồi đắp nên những “hạt nhân” nòng cốt nhất của phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam.

Hơn 600 doanh nhân trẻ tiêu biểu, 127 Sao Đỏ được vinh danh trong 26 năm qua chính là những “cánh chim đầu đàn”. Những tên tuổi đã đoạt giải trong các lần trao giải đã qua không chỉ là biểu tượng của sự thành đạt, mà còn chung tay xây dựng tổ chức Hội, dẫn dắt phong trào, và trở thành những trụ cột của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam.

Qua đó, kiến tạo nên một “thế hệ doanh nhân Sao Đỏ - một thế hệ mang trong mình DNA đặc trưng: Tiên phong - Trách nhiệm - Phụng sự”.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Theo anh Đặng Hồng Anh, nhờ có lực lượng nòng cốt doanh nhân Sao Đỏ, tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mới có thể phát triển mạnh mẽ và đóng góp thực chất cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các doanh nghiệp hội viên của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang tạo ra doanh thu hàng năm trên 40 tỷ USD, đóng góp hơn 10% GDP và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động; tiên phong trong “Cuộc vận động hội nhập kinh tế quốc tế”.

“Những thành tựu đó đều bắt nguồn từ ngọn lửa Sao Đỏ - ngọn lửa của khát vọng cống hiến được thắp lên từ 26 năm trước, dưới sự dìu dắt của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam”, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định.

Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Sao Đỏ không chỉ tìm kiếm những “ngôi sao” tỏa sáng đơn lẻ về tài chính mà tìm kiếm những người tiên phong, những người có trái tim nhân hậu, có khả năng quy tụ, dẫn dắt và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng, thắp lên ngọn lửa khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường.

“Những doanh nhân được vinh danh hôm nay chính là những hình mẫu của thế hệ doanh nhân trẻ trong kỷ nguyên mới - có trí tuệ, có khát vọng, và quan trọng nhất là có trái tim phụng sự… Vinh quang hôm nay là sự ghi nhận, nhưng cũng là sự ủy thác, là khởi đầu cho một hành trình lớn hơn. Sự tiếp nối của hành trình ấy - hành trình thịnh vượng của các doanh nhân Sao Đỏ nói riêng, doanh nhân trẻ Việt Nam nói chung sẽ được viết tiếp rực rỡ hơn, mang tên “khát vọng hùng cường”, anh Đặng Hồng Anh.

Tại lễ trao giải đã vinh danh TOP100 Doanh nhân trẻ tiêu biểu, trong đó có 10 doanh nhân Sao Đỏ 2025; vinh danh Sao Đỏ Danh dự 2025 đối với 1 doanh nhân trẻ nghị lực, vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống, có hành trình khởi nghiệp và những đóng góp thầm lặng cho cộng đồng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và T.Ư Đoàn trao khen thưởng các doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và T.Ư Đoàn trao khen thưởng Top 100, Top 30 Doanh nhân trẻ tiêu biểu và Top 10 doanh nhân Sao Đỏ năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Sứ mệnh tiên phong, đoàn kết và dẫn dắt

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Đỗ Văn Chiến - Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội biểu dương T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã duy trì và không ngừng nâng cao uy tín, chất lượng của Giải thưởng Sao Đỏ trong suốt hơn 26 năm qua; chúc mừng 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất được trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ 2025.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, bước vào kỷ nguyên mới, Đảng và Nhà nước ta xác định rõ yêu cầu phải phát triển nhanh, bền vững, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ Chính trị đã ban hành nhiều các nghị quyết mang tầm chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để định hướng và mở đường cho sự phát triển của đất nước. Quốc hội cũng đã khẩn trương thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị thành các văn bản quy phạm pháp luật để sớm đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị các doanh nhân trẻ Việt Nam, nhất là những doanh nhân nhận giải thưởng thực hiện sứ mệnh tiên phong, xung kích, tiến quân vào đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng lòng xây dựng văn hóa doanh nhân Việt Nam: Yêu nước, liêm chính, minh bạch, thượng tôn pháp luật, sáng tạo, đổi mới, chuyên nghiệp, hợp tác, chia sẻ và trách nhiệm xã hội; trở thành hạt nhân của sự đoàn kết, lan tỏa và dẫn dắt.

"Sức trẻ và trí tuệ Việt Nam không chỉ là ứng dụng mà phải làm chủ và sáng tạo công nghệ lõi, đi đầu trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chinh phục những đỉnh cao mới của công nghệ và thị trường toàn cầu, góp phần xứng đáng vào khả năng tự chủ chiến lược quốc gia”, ông Chiến nêu rõ.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên hội nhập, thương hiệu của doanh nghiệp không chỉ nằm ở giá trị tài sản, mà quan trọng hơn, nằm ở uy tín, ở nhân cách của người đứng đầu; là trách nhiệm với người lao động, nghĩa vụ với cộng đồng, sự minh bạch trong kinh doanh và ý thức bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Đó mới là “tấm giấy thông hành” bền vững nhất để các bạn vươn ra biển lớn.

“Các bạn phải là những người truyền cảm hứng, hỗ trợ, dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ hơn, các startup khởi nghiệp. Hãy phát huy mạnh mẽ vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, tăng cường liên kết, tạo ra hệ sinh thái lớn mạnh, cùng nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam”, ông Chiến nhắn gửi.

“Một dân tộc muốn vươn mình phải có những doanh nhân mang tầm vóc lớn. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với trí tuệ, bản lĩnh, sự năng động và ngọn lửa khát khao cống hiến đang rực cháy, thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam nói chung, các doanh nhân trẻ Sao Đỏ nói riêng sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, tiếp tục xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Top 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng Sao Đỏ năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng