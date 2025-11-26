Anh Đặng Hồng Anh tái cử làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII

TPO - Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã hiệp thương cử 135 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Anh Đặng Hồng Anh tái cử làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; 11 anh, chị được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Hội khoá VIII.

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra với tinh thần hành động “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới”. Đại hội có sự tham dự của 900 đại biểu.

Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã thống nhất hiệp thương cử 135 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội thống nhất hiệp thương cử 135 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII. Ảnh: Xuân Tùng

Tại Hội nghị Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ nhất khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã hiệp thương cử 39 anh, chị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử anh Đặng Hồng Anh tiếp tục làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị cũng đã hiệp thương cử 11 anh, chị làm Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

11 Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm: Anh Đặng Việt Bách; anh Lê Trí Hải; chị Phạm Thị Bích Huệ; anh Nguyễn Như Kiên; chị Lưu Thị Thanh Mẫu; chị Nguyễn Lưu Trà My; anh Trần Đăng Nam; anh Vũ Hồng Quân; anh Lưu Công Thành; anh Dương Long Thành; anh Lê Trí Thông

Chân dung Chủ tịch và 11 Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Anh Đặng Hồng Anh - Phó chủ tịch Tập đoàn TTC, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VII, tiếp tục làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

11 Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Anh Đặng Việt Bách - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Luyện thép cao cấp Việt Nhật

﻿Anh Lê Trí Hải - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ thông tin Toàn Cầu Xanh.

Chị Phạm Thị Bích Huệ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Western Pacific

Anh Nguyễn Như Kiên - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch HĐQT Lam Sơn Group

Chị Lưu Thị Thanh Mẫu - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng Phúc Khang

Chị Nguyễn Lưu Trà My - Phó Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn.

Anh Trần Đăng Nam - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn DOLGROUP

Anh Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang

Anh Lưu Công Thành - Chủ tịch CLB Xúc tiến Thương mại và đầu tư Doanh nhân trẻ; Giám đốc Công ty CP Thương mại Trung Thành

Anh Dương Long Thành - Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi