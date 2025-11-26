Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Anh Đặng Hồng Anh tái cử làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã hiệp thương cử 135 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Anh Đặng Hồng Anh tái cử làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; 11 anh, chị được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Hội khoá VIII.

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra với tinh thần hành động “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới”. Đại hội có sự tham dự của 900 đại biểu.

Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã thống nhất hiệp thương cử 135 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

doanhnhantre-hoinghi1.jpg
Đại hội thống nhất hiệp thương cử 135 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII. Ảnh: Xuân Tùng

Tại Hội nghị Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ nhất khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã hiệp thương cử 39 anh, chị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử anh Đặng Hồng Anh tiếp tục làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị cũng đã hiệp thương cử 11 anh, chị làm Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

11 Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm: Anh Đặng Việt Bách; anh Lê Trí Hải; chị Phạm Thị Bích Huệ; anh Nguyễn Như Kiên; chị Lưu Thị Thanh Mẫu; chị Nguyễn Lưu Trà My; anh Trần Đăng Nam; anh Vũ Hồng Quân; anh Lưu Công Thành; anh Dương Long Thành; anh Lê Trí Thông

tp-doanhnhantre-hoinghi3.jpg
Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại hội nghị Ủy ban Hội lần thứ I, khóa VIII. Ảnh: Xuân Tùng
tp-doanhnhantre-hoinghi5.jpg
tp-doanhnhantre-hoinghi4.jpg
tp-doanhnhantre-hoinghi6.jpg
Hội nghị Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ nhất khóa VIII. Ảnh: Xuân Tùng

Chân dung Chủ tịch và 11 Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030:

anh-dang-hong-anh-1-5037.jpg
Anh Đặng Hồng Anh - Phó chủ tịch Tập đoàn TTC, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VII, tiếp tục làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

11 Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030:

dang-viet-bach-8476.jpg
Anh Đặng Việt Bách - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Luyện thép cao cấp Việt Nhật
letrihai.jpg
﻿Anh Lê Trí Hải - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ thông tin Toàn Cầu Xanh.
pham-thi-bich-hue.jpg
Chị Phạm Thị Bích Huệ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Western Pacific
nguyennhukien.jpg
Anh Nguyễn Như Kiên - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch HĐQT Lam Sơn Group
luu-thi-thanh-mau-9476.jpg
Chị Lưu Thị Thanh Mẫu - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng Phúc Khang
nguyen-luu-tra-my-8062.jpg
Chị Nguyễn Lưu Trà My - Phó Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn.
tran-dang-nam-3033.jpg
Anh Trần Đăng Nam - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn DOLGROUP
anh-vu-hong-quan-pho-chu-tich-hoi-doanh-nhan-tre-7642.jpg
Anh Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang
anh-luu-cong-thanh-9367.jpg
Anh Lưu Công Thành - Chủ tịch CLB Xúc tiến Thương mại và đầu tư Doanh nhân trẻ; Giám đốc Công ty CP Thương mại Trung Thành
duong-long-thanh-3666.jpg
Anh Dương Long Thành - Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi
anh-tri-thong-chan-dung-6546.jpg
Anh Lê Trí Thông - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Xuân Tùng
#Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam #Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII #Đại hội VIII #Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam #Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam #nhiệm kỳ 2025 – 2030 #doanh nhân trẻ #kỷ nguyên vươn mình #thương hiệu Việt Nam #chuyển đổi số #phát triển kinh tế #anh Đặng Hồng Anh #Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam #Uỷ ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam #hiệp thương chọn cử

Xem thêm

Cùng chuyên mục