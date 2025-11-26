Anh Đặng Hồng Anh tái cử làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII

TPO - Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã hiệp thương cử 135 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Anh Đặng Hồng Anh tái cử làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; 11 anh, chị được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Hội khoá VIII.
Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã thống nhất hiệp thương cử 135 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Tại Hội nghị Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ nhất khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã hiệp thương cử 39 anh, chị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.
Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử anh Đặng Hồng Anh tiếp tục làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.
Hội nghị cũng đã hiệp thương cử 11 anh, chị làm Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.
11 Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm: Anh Đặng Việt Bách; anh Lê Trí Hải; chị Phạm Thị Bích Huệ; anh Nguyễn Như Kiên; chị Lưu Thị Thanh Mẫu; chị Nguyễn Lưu Trà My; anh Trần Đăng Nam; anh Vũ Hồng Quân; anh Lưu Công Thành; anh Dương Long Thành; anh Lê Trí Thông
Hội nghị Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ nhất khóa VIII. Ảnh: Xuân Tùng
Chân dung Chủ tịch và 11 Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030:
11 Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030: