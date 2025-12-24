‘Bệ đỡ’ sáng tạo trẻ

TP - Những sân chơi khoa học liên tục được làm mới, trở thành “bệ đỡ”, môi trường năng động, hấp dẫn để các bạn trẻ Đà Nẵng sáng tạo, ứng dụng công nghệ để giải quyết những bài toán trong thực tiễn đời sống, ươm mầm cho các dự án khởi nghiệp.

Ða dạng sân chơi khoa học

Giải quyết bài toán cảnh báo ngập lụt, dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính để phân tích độ sâu ngập lụt trong đô thị của nhóm BlueWave (đến từ trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng), đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Light Up Creativity năm 2025 do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức trong khuôn khổ Festival Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo năm 2025 diễn ra mới đây.

Các sân chơi đổi mới sáng tạo tạo điều kiện để các bạn trẻ kết nối các ý tưởng, cập nhật công nghệ mới. Ảnh: Giang Thanh

Ứng dụng sử dụng AI, công nghệ học sâu deep-learning để tạo ra hệ thống cảnh báo ngập lụt theo thời gian thực bằng việc đo chiều cao của mực nước ngập theo “thước đo” là các cột biển báo giao thông. Sau cuộc thi, nhóm mong muốn tiếp tục phát triển ứng dụng để có thể đo mực nước ngập bằng nhiều thước đo đa dạng hơn, tăng độ chính xác của cảnh báo.

Năm nay, cuộc thi thu hút hàng chục ý tưởng đổi mới sáng tạo, nhiều dự án tập trung giải quyết những bài toán trong đời sống như: ùn tắc giao thông, vật liệu xanh, môi trường, số hóa du lịch… Được duy trì nhiều năm nay, Light Up Creativity đã trở thành bệ đỡ cho các ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên trên địa bàn. Nhiều dự án đạt giải được hỗ trợ để tạo ra sản phẩm, hoàn thiện và tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo của địa phương, khu vực.

Bên cạnh đó, với nhiều hoạt động triển lãm, kết nối các dự án nghiên cứu khoa học, dự án khởi nghiệp, Festival Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trở thành sân chơi hấp dẫn đoàn viên, thanh thiếu nhi yêu khoa học, đam mê khởi nghiệp trên địa bàn. Theo em Phạm Lê Tú (thành viên nhóm BlueWave), thông qua những sân chơi đổi mới sáng tạo, nhóm có thể kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện cũng như ứng dụng sản phẩm rộng rãi hơn.

“Thời gian qua, rất nhiều sân chơi khoa học được tổ chức, tạo cơ hội cho các bạn trẻ yêu công nghệ sáng tạo, thử nghiệm và kết nối với cộng đồng có cùng đam mê. Em mong muốn thời gian tới, các sân chơi này có thể tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, tạo môi trường năng động cho học sinh, sinh viên thỏa sức sáng tạo”, Tú nói.

Ngày hội Khoa học và Công nghệ OPEN STEM DAY năm 2025 đã thu hút hàng nghìn học sinh, phụ huynh, giáo viên. Từ một sự kiện cấp trường, qua 4 năm tổ chức, Ngày hội trở thành điểm hẹn công nghệ hấp dẫn, thu hút học sinh của hơn 40 trường Tiểu học và THCS ở Đà Nẵng tham gia. Là hành trình trải nghiệm STEM và AI, các bạn trẻ được khám phá các nguyên lý khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học thông qua các trò chơi, thử thách thú vị, tìm hiểu những ứng dụng đột phá của công nghệ mới trong đời sống.

Theo cô Nguyễn Thị Kiều Ngân - Giám đốc Khối Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng, qua mỗi năm, sự kiện ngày càng được mở rộng để trở thành sân chơi trải nghiệm cho các bạn trẻ trên toàn thành phố. “Qua đây, chúng tôi mong muốn Ngày hội là nơi mỗi học sinh được chạm vào tương lai công nghệ, trao cơ hội cho các em học hỏi, đổi mới sáng tạo mỗi ngày”, cô Ngân nói.

Khơi dậy tư duy đổi mới sáng tạo

Thời gian qua, với phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, nhiều cuộc thi khoa học kỹ thuật, Ngày hội khởi nghiệp… đã được tổ chức rộng khắp trên địa bàn Đà Nẵng, trở thành “bệ đỡ” sáng tạo trẻ, khuyến khích các bạn trẻ yêu khoa học công nghệ sống với đam mê. Bên cạnh đó, nhiều CLB Sáng tạo trẻ, CLB Khởi nghiệp, không gian đổi mới sáng tạo trong nhà trường được thành lập, tạo môi trường rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Hiện ngày càng nhiều bạn trẻ Đà Nẵng mạnh dạn triển khai các dự án công nghệ đột phá, khởi nghiệp trong các lĩnh vực trọng yếu như du lịch - dịch vụ, đô thị thông minh, chuyển đổi số... Đây là lực lượng nòng cốt thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tạo ra những giá trị mới, bền vững cho cộng đồng. Nhiều dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được “thai nghén” và nuôi dưỡng từ những ý tưởng, dự án sinh viên, xuất phát từ những sân chơi đổi mới sáng tạo.