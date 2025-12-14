Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Sôi động sân chơi đổi mới sáng tạo cho giới trẻ Đà Nẵng

Giang Thanh

TPO - Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng năm 2025 thu hút sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ, giới thiệu và kết nối cho hàng chục sản phẩm khởi nghiệp thanh niên, sản phẩm OCOP.

tp-festival-doi-moi-sang-tao-12.jpg
Ngày 14/12, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng tổ chức Festival Khởi nghiệp﻿ đổi mới sáng tạo năm 2025 với sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ. Ảnh: Giang Thanh
tp-festival-doi-moi-sang-tao-14.jpg
Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Đà Nẵng nhằm lan tỏa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên và sinh viên.
tp-festival-doi-moi-sang-tao-11.jpg
Tại Ngày hội, hàng chục sản phẩm khởi nghiệp thanh niên, sản phẩm OCOP của các địa phương được trưng bày, giới thiệu; qua đó, kết nối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp để phát triển sản phẩm, tìm kiếm cơ hội đầu tư.
tp-festival-doi-moi-sang-tao-8.jpg
Các gian hàng được bố trí theo đơn vị Đoàn xã, phường, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, các bạn đoàn viên thanh niên… Đây là không gian để các bạn trẻ giao lưu, trao đổi và tiếp cận những mô hình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu.
tp-festival-doi-moi-sang-tao-2.jpg
Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng cũng tổ chức trao giải Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học﻿” năm 2025 và phát động Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2026. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 1.000 đề tài, trong đó có 149 đề tài được lựa chọn tham dự vòng thi cấp thành phố. Hai đề tài MedCapSys: Hệ thống phân tích ảnh MRI não chi tiết cao (Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng) và đề tài Ứng dụng mô hình 3D kết hợp công nghệ VR trong dạy học hình học lớp 5 (Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng) giành giải Nhất cuộc thi.
tp-festival-doi-moi-sang-tao-4.jpg
tp-festival-doi-moi-sang-tao-5.jpg
Dịp này, Thành Đoàn phối hợp với Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai trao học bổng Vì tương lai xanh – “Không để học sinh nào bỏ học vì thiên tai” cho 22 em học sinh với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Ngoài ra, các cựu cán bộ Đoàn thành phố cũng vận động, hỗ trợ sửa chữa nhà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 150 triệu đồng.
tp-festival-doi-moi-sang-tao-13.jpg
Hàng trăm bạn trẻ cũng tham gia Hội thảo Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chủ đề “Sẵn sàng cho thách thức và cơ hội” với 4 chuyên đề liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hành trình thương mại hóa sản phẩm, cách tiếp cận vốn từ các quỹ đầu tư, kết nối các trường ĐH, CĐ trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng… do diễn giả là các chuyên gia hàng đầu về khởi nghiệp trên địa bàn trình bày.
tp-festival-doi-moi-sang-tao-10.jpg
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Festival còn diễn ra nhiều hoạt động sôi động như: vòng chung kết Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Light Up Your Creativity; triển lãm các sản phẩm nghiên cứu khoa học đạt giải cao...
tp-festival-doi-moi-sang-tao-9.jpg
tp-festival-doi-moi-sang-tao-15.jpg
tp-festival-doi-moi-sang-tao-6.jpg
tp-festival-doi-moi-sang-tao-7.jpg
Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, thực tế cho thấy, ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên, sinh viên Đà Nẵng mạnh dạn triển khai các dự án công nghệ đột phá, khởi nghiệp trong các lĩnh vực trọng yếu như du lịch – dịch vụ, đô thị thông minh, chuyển đổi số...; qua đó, không chỉ tự lập thân, lập nghiệp mà còn đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế và tạo ra những giá trị mới, bền vững cho cộng đồng.
tp-festival-doi-moi-sang-tao-3.jpg
“Để hiện thực hóa mục tiêu đưa thành phố đổi mới sáng tạo, thúc đẩy kinh tế tri thức và công nghệ số, chúng ta cần một lực lượng tiên phong, không ngừng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không ai khác chính là thế hệ thanh niên. Qua sân chơi này, các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên có cơ hội trao đổi, học hỏi và tiếp xúc với các ý tưởng, mô hình kinh doanh sáng tạo nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo﻿ và phát triển kỹ năng trong kỷ nguyên mới”, anh Hùng nói.
Giang Thanh
#khởi nghiệp #Đà Nẵng #đổi mới sáng tạo #sinh viên #kết nối đầu tư #học bổng

