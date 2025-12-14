Sôi động sân chơi đổi mới sáng tạo cho giới trẻ Đà Nẵng

TPO - Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng năm 2025 thu hút sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ, giới thiệu và kết nối cho hàng chục sản phẩm khởi nghiệp thanh niên, sản phẩm OCOP.
Dịp này, Thành Đoàn phối hợp với Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai trao học bổng Vì tương lai xanh – “Không để học sinh nào bỏ học vì thiên tai” cho 22 em học sinh với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Ngoài ra, các cựu cán bộ Đoàn thành phố cũng vận động, hỗ trợ sửa chữa nhà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 150 triệu đồng.
Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, thực tế cho thấy, ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên, sinh viên Đà Nẵng mạnh dạn triển khai các dự án công nghệ đột phá, khởi nghiệp trong các lĩnh vực trọng yếu như du lịch – dịch vụ, đô thị thông minh, chuyển đổi số...; qua đó, không chỉ tự lập thân, lập nghiệp mà còn đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế và tạo ra những giá trị mới, bền vững cho cộng đồng.