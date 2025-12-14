Ngọn lửa tuổi trẻ canh giữ đảo tiền tiêu

TPO - Giữa trùng khơi, Hòn Khoai – cụm đảo tiền tiêu trên vùng biển Tây Nam, trung úy Nguyễn Trường Minh cùng đồng đội là điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển. Ở tuổi 25, anh Minh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ một người lính, và cũng là gương mặt trẻ tiêu biểu với nhiều dấu ấn trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Dấu ấn từ người “thủ lĩnh” trẻ

Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị tại Hà Nội, trung úy Nguyễn Trường Minh (Phó Đội trưởng Vận động quần chúng, Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Hòn Khoai) trở về công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau. Từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh lần lượt được điều động về nhiều đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh, mỗi nơi đều để lại cho anh những trải nghiệm quý giá về nghiệp vụ, bản lĩnh và sự trưởng thành của một người lính trẻ.

Trung úy Minh (giữa) đạt giải Nhất cuộc thi viết chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 – 13/12/2025).

Chương trình Hãy làm sạch biển lan tỏa tinh thần xanh hóa đảo tiền tiêu.

Khi được phân công ra đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), trung úy Nguyễn Trường Minh xem đây là cơ hội để thử thách, cùng vinh dự của người lính trẻ, khi được đứng vào hàng ngũ bảo vệ nơi cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó, Hòn Khoai trở thành “nhà”, nơi anh Minh tiếp tục cống hiến sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cho biển đảo, chủ quyền quê hương.

Trên cương vị Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Hòn Khoai, trung úy Nguyễn Trường Minh cùng Ban Chấp hành Chi Đoàn đã duy trì hiệu quả mọi mặt hoạt động, tạo môi trường rèn luyện, cống hiến cho đoàn viên, thanh niên trên đảo. Các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, giao lưu văn hóa – thể thao, sân chơi lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ được tổ chức thường xuyên, gắn với các ngày lễ lớn của đất nước và quân đội.

Lực lượng Đồn Biên phòng Hòn Khoai chia thành nhiều tổ tuần tra trên biển.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Hòn Khoai cũng thường xuyên phối hợp với Đoàn địa phương tổ chức nhiều hoạt động thanh niên. Từ Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới, Chiến dịch Hành quân xanh, Hãy làm sạch biển, đến Ngày Chủ nhật xanh... Mỗi chương trình đều gắn với những phần việc cụ thể và thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong cảnh quan môi trường, lan tỏa tinh thần xanh hóa đảo tiền tiêu.

Là Phó Đội trưởng Vận động quần chúng, trung úy Minh là một trong những cán bộ chủ lực trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền ngư dân về quy định khai thác thủy sản, đặc biệt chống khai thác IUU. Nhiều mô hình do anh tham gia xây dựng đã phát huy hiệu quả rõ nét, như chương trình Bến đỗ bình yên cho tàu cá, Hướng dẫn ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài, Tổ sửa chữa máy tàu miễn phí, Phiên chợ 0 đồng trên đảo…

Những mô hình trên giúp ngư dân yên tâm bám biển, đồng thời tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc trên khu vực biên giới đảo tiền tiêu.

Lan tỏa tri thức – khẳng định bản lĩnh người lính trẻ

Không chỉ xung kích trên trận tuyến bảo vệ chủ quyền và hoạt động Đoàn, trung úy Minh còn tích cực tham gia các cuộc thi do các cấp phát động. Anh “gặt hái” nhiều thành tích nổi bật, trong đó có Giải Khuyến khích Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái lần thứ 5, năm 2025 cấp toàn quân, giải B cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; giải Nhì cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung úy Minh còn đạt Giải Khuyến khích Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày Truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; giải khuyến khích Hội thi thiết kế ấn phẩm, cổ động trực quan kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam...

Trung úy Minh (thứ 2 từ dưới lên) cùng tập thể Đồn Biên phòng Hòn Khoai ngày đêm canh giữ biên giới biển.

Trong năm, tập thể Đội Vận động quần chúng được tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, cá nhân trung úy Minh được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong phong trào thi quyết thắng năm và nhiều giấy khen khác.

Những thành tích trên khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị lẫn các hoạt động phong trào của người lính trẻ ngày đêm canh giữ đảo tiền tiêu trong thời kỳ mới. Ở Hòn Khoai, nơi thử thách khắc nghiệt của gió biển và nắng cháy, sự tận tụy của anh đã truyền cảm hứng cho đồng đội và thanh niên trong đơn vị.

Thời gian tới, những dự án chiến lược đang được đầu tư đi vào hoạt động, như cảng Hòn Khoai và tuyến đường kết nối ra đảo được hoàn thiện, đảo tiền tiêu sẽ thuận lợi hơn trong bảo đảm hậu cần – kỹ thuật, đưa Hòn Khoai trở thành điểm sáng về kinh tế – quốc phòng ở cực Nam Tổ quốc. Nơi đó, những người lính trẻ, thủ lĩnh Đoàn vẫn ngày đêm bám biển, bám đảo, cống hiến thanh xuân vì chủ quyền Tổ Quốc.