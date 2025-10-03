Lan tỏa ngày hội ‘Nghĩa tình biên giới, biển đảo’ năm 2025

TPO - Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 3/10, tại phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, các đơn vị đồng hành và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Ngày hội “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” năm 2025.

Tham dự chương trình có Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Đại biểu tham dự chương trình dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, sáng 3/10.

Tham gia ngày hội có cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển và đoàn viên thanh niên tỉnh Ninh Bình, các thầy cô giáo cùng học sinh trường các THCS Lý Tự Trọng, Lê Hồng Phong và Trương Hán Siêu trên địa bàn phường Hoa Lư.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, cho biết, Việt Nam có vùng biên giới, hải đảo rộng lớn, là không gian sinh tồn, phát triển và cũng là phên dậu thiêng liêng của quốc gia, dân tộc. Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người Việt Nam, của cả hệ thống chính trị, trong đó thanh niên là lực lượng xung kích.

“Ngày hội hôm nay chính là dịp để tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ cả nước thể hiện tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sẵn sàng xung kích, tiên phong ở mọi nhiệm vụ; đồng thời bồi đắp tình yêu biển đảo, ý thức thượng tôn pháp luật, kỷ luật cho thế hệ trẻ và các em học sinh”, Thượng tá Nguyễn Quang Huy nói.

﻿ Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Ban tổ chức chương trình tới thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Hợi ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Theo Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Ngày hội “Nghĩa tình biên giới biển đảo” năm 2025 tại phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) gồm các hoạt động thiết thực như tuyên truyền cho nhân dân về tình hình biển, đảo hiện nay, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản pháp lý liên quan; trưng bày hình ảnh về quê hương đất nước Việt Nam và các hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển.

Cùng với đó, Ban tổ chức chương trình tới thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, ngư dân; phát tờ rơi, sổ tay pháp luật, tặng cờ Tổ quốc; trao tặng học bổng, xe đạp, quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình… với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

“Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương; đặc biệt trong thời điểm hiện nay, các tỉnh trong đó có Ninh Bình đang phải gồng mình chống chọi với thiên tai, bão lũ”, Thượng tá Nguyễn Quang Huy chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, phát biểu tại ngày hội.

﻿ ﻿ Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân tỉnh Ninh Bình cùng tham dự chương trình.

﻿ ﻿ Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức, trao quà tặng gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức chương trình trao học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội trao quà tặng bà con ngư dân và đồng bào tôn giáo xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trao tặng xe đạp cho học sinh và đồ dùng phục vụ giảng dạy, học tập cho các nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình, diễn ra Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” giữa các trường THCS trên địa bàn thành phố Hoa Lư bằng hình thức trực tiếp.