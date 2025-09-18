Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đêm gala đặc biệt chào đón tân học viên và sinh viên Học viện Quân y

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 18/9, tuổi trẻ Học viện Quân y tổ chức đêm Gala chào học viên mới 2025, nhằm tạo cơ hội để các tân học viên, sinh viên được tìm hiểu, làm quen với “mái nhà” Học viện Quân y - nơi sẽ gắn bó trong suốt 7 năm học tập và rèn luyện.

Tham dự đêm gala sôi động có lãnh đạo Học viện Quân y, đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Học viện cùng 413 tân học viên Y khoa Quân sự khóa 59, học viên Dược học Quân sự khóa 16, sinh viên Y khoa Dân sự khóa 18 và sinh viên Dược học Dân sự khóa 13.

tp-hvqy-1.jpg
Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y, tặng hoa chúc mừng các thủ khoa đầu vào năm học 2025-2026 của Học viện, tại đêm gala.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y cho biết, thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo, phát triển đoàn viên, thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, với chủ đề “Niềm tin và khát vọng”, gala là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào đón các học viên, sinh viên khóa mới; những lời ca tiếng hát của các bạn học viên, sinh viên sẽ là chiếc cầu nối góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa các học viên khóa trước với học viên, sinh viên khóa sau.

Qua đó, tạo khí thế thi đua cổ vũ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Điểm nhấn của đêm gala là phần trình diễn văn nghệ, võ thuật đặc sắc của các Câu lạc bộ Flashmob, Câu lạc bộ Sách và hành động, Câu lạc bộ Guitar, Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo, Câu lạc bộ Karatedo, Câu lạc bộ Calisthenics Pain, Câu lạc bộ Tinh thần Vĩnh Xuân.

Đây là những câu lạc bộ được tuổi trẻ Học viện Quân y duy trì, phát triển từ nhiều năm qua, trở thành sân chơi bổ ích của nhiều thế hệ học viên, sinh viên Học viện, góp phần phát triển trí, lực và tiếp thêm năng lượng học tập cho các thầy thuốc tương lai.

tp-hvqy-4.jpg
tp-hvqy-5.jpg
tp-hvqy-6.jpg
tp-hvqy-7.jpg
Màn thể hiện mang tựa đề “Morse code” của Câu lạc bộ Flashmob Học viện Quân y mở màn cho đêm gala đầy sôi động.
tp-hvqy-12.jpg
tp-hvqy-11.jpg
tp-hvqy-10.jpg
tp-hvqy-13.jpg
Câu lạc bộ Guitar Học viện Quân y với một ca khúc nhạc trẻ cuốn hút.
tp-hvqy-21.jpg
tp-hvqy-19.jpg
tp-hvqy-20.jpg
tp-hvqy-18.jpg
Màn biểu diễn võ thuật đầy khí phách của Câu lạc bộ Karatedo Học viện Quân y.
tp-hvqy-16.jpg
tp-hvqy-15.jpg
tp-hvqy-14.jpg
tp-hvqy-8.jpg
Các tân học viên Y khoa Quân sự khóa 59 gây bất ngờ với màn biểu diễn đầy tự tin, mang đến sự hứng khởi bùng nổ.
tp-hvqy-23.jpg
tp-hvqy-22.jpg
Trò chơi tìm hiểu kiến thức về Học viện Quân y khiến không khí hội trường Học viện thêm phần sôi động.
tp-hvqy-9.jpg
tp-hvqy-17.jpg
tp-hvqy-3.jpg
tp-hvqy-2.jpg
Đêm gala đã mang tới những trải nghiệm khó quên, góp phần giúp các tân học viên, sinh viên có thêm động lực và nỗ lực học tập.
dsc6111.jpg
Ảnh: Nguyễn Minh
Nguyễn Minh
#đêm gala chào đón tân học viên và sinh viên Học viện Quân y #Gala chào học viên mới 2025 #Học viện Quân y #thầy thuốc áo lính #bác sĩ quân y #Y khoa Quân sự #Dược học Quân sự #Y khoa Dân sự #Dược học Dân sự khóa 13

Xem thêm

Cùng chuyên mục