Đêm gala đặc biệt chào đón tân học viên và sinh viên Học viện Quân y

TPO - Tối 18/9, tuổi trẻ Học viện Quân y tổ chức đêm Gala chào học viên mới 2025, nhằm tạo cơ hội để các tân học viên, sinh viên được tìm hiểu, làm quen với “mái nhà” Học viện Quân y - nơi sẽ gắn bó trong suốt 7 năm học tập và rèn luyện.

Tham dự đêm gala sôi động có lãnh đạo Học viện Quân y, đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Học viện cùng 413 tân học viên Y khoa Quân sự khóa 59, học viên Dược học Quân sự khóa 16, sinh viên Y khoa Dân sự khóa 18 và sinh viên Dược học Dân sự khóa 13.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y, tặng hoa chúc mừng các thủ khoa đầu vào năm học 2025-2026 của Học viện, tại đêm gala.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y cho biết, thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo, phát triển đoàn viên, thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, với chủ đề “Niềm tin và khát vọng”, gala là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào đón các học viên, sinh viên khóa mới; những lời ca tiếng hát của các bạn học viên, sinh viên sẽ là chiếc cầu nối góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa các học viên khóa trước với học viên, sinh viên khóa sau.

Qua đó, tạo khí thế thi đua cổ vũ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Điểm nhấn của đêm gala là phần trình diễn văn nghệ, võ thuật đặc sắc của các Câu lạc bộ Flashmob, Câu lạc bộ Sách và hành động, Câu lạc bộ Guitar, Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo, Câu lạc bộ Karatedo, Câu lạc bộ Calisthenics Pain, Câu lạc bộ Tinh thần Vĩnh Xuân.

Đây là những câu lạc bộ được tuổi trẻ Học viện Quân y duy trì, phát triển từ nhiều năm qua, trở thành sân chơi bổ ích của nhiều thế hệ học viên, sinh viên Học viện, góp phần phát triển trí, lực và tiếp thêm năng lượng học tập cho các thầy thuốc tương lai.

Màn thể hiện mang tựa đề “Morse code” của Câu lạc bộ Flashmob Học viện Quân y mở màn cho đêm gala đầy sôi động.

Câu lạc bộ Guitar Học viện Quân y với một ca khúc nhạc trẻ cuốn hút.

Màn biểu diễn võ thuật đầy khí phách của Câu lạc bộ Karatedo Học viện Quân y.

Các tân học viên Y khoa Quân sự khóa 59 gây bất ngờ với màn biểu diễn đầy tự tin, mang đến sự hứng khởi bùng nổ.

Trò chơi tìm hiểu kiến thức về Học viện Quân y khiến không khí hội trường Học viện thêm phần sôi động.

Đêm gala đã mang tới những trải nghiệm khó quên, góp phần giúp các tân học viên, sinh viên có thêm động lực và nỗ lực học tập.