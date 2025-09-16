Cộng đồng doanh nhân khai phóng tiềm năng, kiến tạo tương lai Việt

TPO - Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, Đoàn Thanh niên cùng lực lượng doanh nhân trẻ đã và đang khẳng định vai trò xung kích, vừa đại diện cho khát vọng, trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam, vừa phấn đấu để trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội.

Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt" diễn ra chiều nay 16/9.

Tham dự chương trình, có Thủ tướng Phạm Minh Chính; ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

﻿ ﻿ ﻿﻿ Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Trọng Quân

Khai phóng nguồn lực nội sinh

Phát biểu khai mạc phiên đối thoại, ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025 khẳng định, tinh thần lớn nhất của Diễn đàn năm nay được tóm lược bằng 5 chữ: Tin cậy, minh bạch, hiệu quả, cạnh tranh và bao trùm.

Tin cậy, vì thiết chế đối thoại chỉ có giá trị khi hai phía - Nhà nước và doanh nghiệp - cùng tin vào thiện chí và năng lực của nhau. Minh bạch, vì một môi trường pháp lý rõ ràng là “đường ray” để doanh nghiệp vận hành ổn định, lành mạnh.

Hiệu quả, vì mọi chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đo lường bằng kết quả trên thị trường, bằng chi phí vốn giảm xuống, thủ tục rút ngắn, năng suất tăng lên.

Cạnh tranh, vì trong kỷ nguyên chuỗi giá trị toàn cầu tái định hình, lợi thế không đến từ bảo hộ mà từ năng lực nội tại và thể chế hỗ trợ hợp lý. Và bao trùm, vì phát triển phải tới được mọi doanh nghiệp - đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở miền núi, biên giới, nông thôn - nơi một thay đổi nhỏ trong chính sách có thể mang lại chuyển động lớn cho sinh kế.

Theo ông Hồng Anh, để hiện thực hóa năm từ khóa trên, cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng nâng chuẩn quản trị, đầu tư cho con người, tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính trực, và chủ động đổi mới từ quy trình đến sản phẩm.

“Quan hệ giữa Nhà nước và doanh nghiệp, vì thế, cần được kiến tạo như một “quan hệ đồng kiến tạo”: Nhà nước tạo sân chơi và luật chơi minh bạch; doanh nghiệp chủ động cạnh tranh, đổi mới; cùng nhau bảo vệ thị trường công bằng.

Với tinh thần “từ đối thoại đến hành động”, Ban Tổ chức cam kết các kiến nghị hôm nay sẽ không dừng ở biên bản. Chúng tôi sẽ tổng hợp, phân tích và cùng các cơ quan hữu quan rà soát khả năng thể chế hóa và các báo cáo chuyên đề theo chủ đề lớn của Diễn đàn; đồng thời theo dõi kết quả thực thi để bảo đảm mọi đề xuất có vòng đời chính sách đầy đủ - từ hình thành, ban hành tới tác động thực tế”, ông Hồng Anh nói.

Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025 phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Theo ông Hồng Anh, với mạng lưới trải rộng khắp 34/34 tỉnh, thành, khoảng 20.000 hội viên tạo doanh thu hằng năm trên 40 tỷ USD, đóng góp hơn 10% GDP và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hiểu sâu những băn khoăn của doanh nghiệp và sẵn sàng chuyển những băn khoăn đó thành chương trình hành động cụ thể.



Một trong những hành động cụ thể, mang tầm vóc chiến lược mà Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tha thiết đề xuất và cam kết tiên phong thực hiện, đó là Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ và chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

Đây là nguồn lực nội sinh khổng lồ của nền kinh tế đang chờ được khai phóng. Để sứ mệnh này thành công, Hội kiến nghị một mô hình hợp tác công - tư chặt chẽ và thực chất.

Về phía Nhà nước, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề nghị Thủ tướng chỉ đạo vai trò “kiến tạo bệ phóng”, thông qua các chính sách khuyến khích đủ mạnh, cơ chế tiếp cận vốn thông thoáng và thủ tục tinh gọn để các hộ kinh doanh có đủ tự tin và nguồn lực ban đầu để bước qua ngưỡng cửa doanh nghiệp.

"Về phía cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi cam kết sẽ là “người đồng hành dẫn dắt”. Để cụ thể hóa vai trò này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xin được khởi xướng và cam kết triển khai ngay trong năm 2025 chương trình “Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới”, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nói.

Cụ thể, mỗi hội viên doanh nhân trẻ sẽ đảm nhận vai trò người hướng dẫn (mentor) cho ít nhất hai doanh nhân vừa chuyển đổi mô hình hoặc mới khởi sự. Chương trình sẽ tập trung chia sẻ kinh nghiệm quản trị thực chiến, hỗ trợ định hướng chiến lược và đặc biệt là giúp họ phòng ngừa các sai lầm trong vận hành mà doanh nghiệp non trẻ thường gặp phải.

Sự kết hợp giữa chính sách tạo đà của Chính phủ và cơ chế dìu dắt thực chất từ cộng đồng sẽ là lời giải hiệu quả nhất để 5 triệu hộ kinh doanh cá thể không chỉ “lớn” về số lượng đăng ký, mà còn “mạnh” về năng lực nội tại. Đây chính là cách chúng ta cùng nhau kiến tạo nên một lớp doanh nhân kế cận bản lĩnh, tri thức, góp phần vào sự phát triển bền vững và bao trùm của đất nước.

Thúc đẩy sự phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh

Phát biểu tại phiên đối thoại cấp cao, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam sẽ là người bạn đồng hành cùng Hội doanh nhân trẻ, làm cầu nối gắn kết doanh nhân trẻ với Đảng, Chính phủ, các chính quyền địa phương.

Đoàn, Hội không chỉ lắng nghe và tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng, ý tưởng của doanh nghiệp trẻ, mà còn chủ động phản ánh, kiến nghị và đề xuất các giải pháp thiết thực tới các cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Tham gia tích cực cùng với Hội Doanh nhân trẻ xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ có bản lĩnh, trình độ, năng lực quản trị hiện đại, tinh thần đổi mới sáng tạo, có văn hóa kinh doanh và tư duy hội nhập quốc tế; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, sáng tạo trong thanh niên; khuyến khích việc tiếp cận, ứng dụng thành tựu của chuyển đổi số và công nghệ mới.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Theo anh Huy, Trung ương Đoàn cam kết sẽ triển khai hiệu quả Kế hoạch của Đoàn thực hiện Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò tiên phong của lực lượng doanh nhân trẻ trong khởi nghiệp, trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước.