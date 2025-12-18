Chị Nguyễn Ny Hương làm Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh

Sáng ngày 18/12, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên trọng thể.

Tham dự phiên trọng thể có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo sở, ban ngành và 220 đại biểu đại diện cho hơn 240.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Toàn cảnh đại hội.

Anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, chị Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của tuổi trẻ, nơi quyết định những vấn đề quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đại hội là diễn đàn thể hiện ý chí, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn tỉnh, là nơi để tuổi trẻ Hà Tĩnh khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Chị Nguyễn Ny Hương nêu rõ, trong chặng đường vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số; phát huy tính chủ động, sáng tạo của thanh niên.

4 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phát triển bản thân, cống hiến trí tuệ, sức trẻ, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Chị Nguyễn Ny Hương phát biểu khai mạc đại hội.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh khẳng định, để có được những kết quả này là nhờ sự chỉ đạo, tạo điều kiện của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân dành cho thế hệ trẻ. Đặc biệt là những nỗ lực, cố gắng đầy tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà. Qua đó, hình ảnh thanh niên Hà Tĩnh thời kỳ mới được khẳng định rõ nét: bản lĩnh, sáng tạo, nhân ái, dám nghĩ, dám làm, giàu khát vọng phát triển.

“Bối cảnh tình hình mới đem đến thời cơ và cả những thách thức không nhỏ đối với thanh niên. Đòi hỏi các cấp bộ Đoàn phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường giáo dục, tập hợp, đồng hành và tạo môi trường để phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, làm chủ khoa học, công nghệ, tham gia chuyển đổi số, phát triển toàn diện thanh niên, góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới”, chị Nguyễn Ny Hương nhấn mạnh.

Tiên phong, sáng tạo trong kỷ nguyên mới

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, để lại dấu ấn mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc tổ chức chương trình “Gặp mặt thanh niên, sinh viên Hà Tĩnh tiêu biểu” tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Huế, thu hút khoảng 600 đoàn viên, thanh niên tham gia. Thông qua chương trình, nhiều sinh viên xuất sắc đã được kết nối, định hướng trở về quê hương công tác theo các chính sách thu hút nhân tài.

Không chỉ khơi dậy khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Hà Tĩnh còn để lại dấu ấn đậm nét trong các phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Như việc đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã tích cực tham gia hỗ trợ thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Phong trào “Tuổi trẻ tình nguyện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai mạnh mẽ với hơn 160 đội hình tình nguyện, góp phần cải thiện điều kiện sống cho nhiều hộ dân khó khăn…

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn và ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khoá XIX.

Trong thiên tai, bão lũ, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện luôn có mặt kịp thời ở những điểm nóng xung yếu, tham gia sơ tán người dân, gia cố nhà cửa, dọn dẹp môi trường, sửa chữa công trình dân sinh. Giai đoạn 2022 - 2025, tuổi trẻ toàn tỉnh đã huy động nguồn lực hơn 20 tỉ đồng cho các hoạt động cứu trợ, trao hàng nghìn suất quà, túi an sinh, hỗ trợ sinh kế giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai… Dấu ấn chuyển đổi số của tuổi trẻ Hà Tĩnh cũng được ghi nhận khi Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh là Đoàn cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước ký kết phối hợp với Công an tỉnh trong triển khai Đề án 06.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, với khẩu hiệu Đoàn kết - Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh xác định tiếp tục phát huy truyền thống, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo của thanh niên, đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo đó, sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua các hình thức hiện đại như: ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, phát huy hiệu quả các địa chỉ đỏ như Ngã ba Đồng Lộc, Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, Nhà tưởng niệm Phan Đình Giót...

Thường trực Tỉnh Đoàn tặng quà, cảm ơn những đóng góp, cống hiến đầy trách nhiệm của 21 đồng chí Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVIII.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các mô hình “Tình nguyện số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng” được nâng cao chất lượng, gắn với hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục STEM, đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các lĩnh vực công nghệ cao như AI, IoT.

Trong đó nhiệm vụ trọng tâm được xác định là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động Đoàn gắn với nâng cao năng lực tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Cùng với đó đồng hành hỗ trợ, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Ngoài ra mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là lực lượng thanh niên công nhân, lao động trẻ tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.