Tuổi trẻ Hà Tĩnh gửi gắm kỳ vọng vào Đại hội Đoàn

TPO - Hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiều bạn trẻ bày tỏ khát vọng được đóng góp, phát huy năng lực và sáng tạo, đồng thời mong muốn các chính sách mới sẽ đồng hành, tạo điều kiện để tuổi trẻ cống hiến nhiều hơn cho quê hương.

Hướng tới sự kiện chính trị quan trọng và ngày hội lớn của tuổi trẻ Hà Tĩnh, nhiều ý kiến, kỳ vọng và đề xuất của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đã được gửi gắm tới Đại hội. Trong đó, đông đảo ý kiến mong muốn Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ Đoàn có tâm huyết, năng lực, đồng thời đề ra những chương trình, giải pháp thiết thực, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Bước vào nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Hà Tĩnh kỳ vọng sẽ có thêm những định hướng, giải pháp đổi mới nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo của thanh niên; đa dạng hóa các hoạt động trang bị kỹ năng số, kỹ năng hội nhập cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; đồng thời đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp cho người trẻ.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia

Đỗ Nam Khánh là sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Khánh được biết đến là tấm gương vượt khó khi bản thân khiếm thị bẩm sinh nhưng luôn lạc quan, nỗ lực học tập và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Đặc biệt vào năm 2024, Nam Khánh đã trúng tuyển vào 6 trường đại học khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ về kỳ vọng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, Nam Khánh cho biết, bản thân mong tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đồng hành với thanh niên, đặc biệt là các bạn khuyết tật, tạo ra nhiều dự án, hoạt động thiết thực để các bạn trẻ có cơ hội phát triển, học tập và cống hiến. Cùng với đó hy vọng đoàn thanh niên tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh, thành tích đã đạt được, đồng thời mở rộng các hoạt động thiết thực, quan tâm đặc biệt đến học sinh, sinh viên khiếm thị và thanh niên khuyết tật. Bản thân Khánh tin rằng, với sự hỗ trợ kịp thời, các bạn sẽ có cơ hội hòa nhập, học tập, phát triển toàn diện, từ đó tự tin tham gia các hoạt động xã hội và đóng góp cho cộng đồng.

Nam sinh Đỗ Nam Khánh.

“Em mong tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo và cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tuổi trẻ màu áo xanh không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm, là động lực để mỗi chúng em trau dồi bản thân và đóng góp cho quê hương”, Nam Khánh chia sẻ.

Bên cạnh những nỗ lực cá nhân, Nam Khánh cũng bày tỏ lòng biết ơn về sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của tổ chức Đoàn trong suốt quá trình học tập và rèn luyện. Từ những thời điểm quan trọng như trước kỳ thi hay khi trúng tuyển đại học, Nam Khánh luôn nhận được sự quan tâm, động viên, tạo điều kiện để có thể phát huy tối đa khả năng của bản thân. Khi tham gia các hoạt động Đoàn, em cũng được hỗ trợ, hướng dẫn để vừa học tập, vừa rèn luyện kỹ năng, vừa góp phần vào các phong trào tuổi trẻ.

“Em cũng hy vọng sẽ có thêm những chính sách định hướng nghề nghiệp, học bổng nghiên cứu và cơ chế kết nối tri thức trẻ với quê hương một cách bền vững”, Nam Khánh chia sẻ.

Anh Phan Nhật Duy - nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Toán tại Đại học Illinois, Hoa Kỳ, cũng là tấm gương về nghị lực và tri thức. Anh sinh ra và lớn lên tại vùng quê Hà Tĩnh nơi còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận tri thức. Tuy nhiên, từ những khó khăn đó, anh Duy đã vượt qua thử thách bằng sự kiên trì và tinh thần tự học. Năm 2017, anh ghi dấu ấn khi xuất sắc giành Huy chương Vàng Toán học Quốc tế, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình học tập của mình.

Anh Phan Nhật Duy - nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Toán tại Đại học Illinois, Hoa Kỳ.

Gửi gắm thông điệp tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh, anh Duy bày tỏ: “Tri thức là nền tảng vững chắc để mỗi người có thể đi xa, mở ra cơ hội và định hình tương lai. Hãy giữ thói quen nỗ lực mỗi ngày, dám ước mơ và kiên trì theo đuổi con đường học tập và sự nghiệp đã chọn. Khi có tri thức và trải nghiệm, mỗi người đều có thể đóng góp một phần để quê hương ngày càng phát triển và tốt đẹp hơn”.

Cùng với đó, anh Duy bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên, đặc biệt là học sinh, sinh viên ở các địa phương còn khó khăn, được tiếp cận tri thức, khoa học, công nghệ và các cơ hội học tập, nghiên cứu. Anh tin rằng, với những định hướng phù hợp và sự đồng hành của tổ chức Đoàn, tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ có thêm động lực để nuôi dưỡng khát vọng, phát huy năng lực và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của quê hương.

Tăng cường hỗ trợ phát triển kinh tế thanh niên

Anh Trần Văn Mừng - Bí thư Đoàn xã Vũ Quang, bày tỏ mong muốn Đại hội lần này sẽ đưa ra những định hướng và giải pháp đột phá, sát với thực tiễn cơ sở, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi, nhằm giúp tổ chức Đoàn cấp xã hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực. Anh kỳ vọng Đại hội sẽ thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác Đoàn, hỗ trợ cán bộ cơ sở ứng dụng công nghệ vào quản lý đoàn viên, tuyên truyền, tổ chức phong trào và kết nối thanh niên.

Bên cạnh đó, anh Mừng mong muốn tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, tạo môi trường để cán bộ trẻ được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, các quyết sách mới cần tiếp tục khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên Hà Tĩnh, phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

Anh Trần Văn Mừng - Bí thư Đoàn xã Vũ Quang

Anh Trần Văn Mừng tin tưởng, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX sẽ là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới để tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, sáng tạo và cống hiến, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Còn chị Phan Thị Nhung - Bí thư Đoàn xã Kỳ Hoa cũng bày tỏ mong muốn Đại hội lần này sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc tăng cường các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao kỹ năng và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho thanh niên nông thôn, đặc biệt là thanh niên ở các địa bàn khó khăn.

“Tôi mong rằng Đại hội lần này sẽ đề ra những định hướng mới, góp phần tạo điều kiện để thanh niên vùng khó khăn được hỗ trợ phát triển kinh tế, phát huy hơn nữa các nguồn vốn đồng hành cùng mô hình kinh tế thanh niên. Đặc biệt Đại hội sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ toàn tỉnh. Đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh từ cơ sở. Góp sức trẻ vào sự phát triển chung của toàn tỉnh nhà”, chị Nhung chia sẻ.

Chị Phan Thị Nhung – Bí thư Đoàn xã Kỳ Hoa.

Thời gian qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIX, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và kỳ vọng của thanh niên đối với tổ chức Đoàn. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn của thanh niên, từ các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đến các chương trình chuyển giao khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đồng hành nâng cao kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên.