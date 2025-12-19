Vinh danh 85 điển hình xuất sắc trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội

TPO - Với những thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội giai đoạn 2021-2025, 43 tập thể đã được trao tặng Cờ và 42 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chiều 19/12, tại Hà Nội, dưới sự điều hành của Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VIII (giai đoạn 2025-2030) đã tiến hành phiên thứ nhất.

Quang cảnh phiên thứ nhất Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VIII.

Tham dự Đại hội có 398 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 9 vạn nữ quân nhân, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động của Quân đội đến từ mọi miền của Tổ quốc.

Quán triệt nhiệm vụ cho các đại biểu, Thượng tướng Lê Quang Minh nêu rõ: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội (PNQĐ) giai đoạn 2021-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác phụ nữ và phong trào PNQĐ giai đoạn 2025-2030; trao thưởng thành tích trong tổ chức triển khai công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ giai đoạn 2021-2025.

Tại Đại hội, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận, đóng góp, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; bầu đoàn đại biểu PNQĐ dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

﻿ Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Theo Thượng tướng Lê Quang Minh, Đại hội đại biểu PNQĐ lần thứ VIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân; thể hiện ý chí, nguyện vọng, tình cảm và trách nhiệm của PNQĐ. Thành công của Đại hội có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề để cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành thông qua chương trình, quy chế làm việc; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến và định hướng thảo luận đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; bầu đoàn đại biểu PNQĐ dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Nhân dịp này, 43 tập thể đã được trao tặng Cờ và 42 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện công tác phụ nữ và phong trào PNQĐ giai đoạn 2021-2025.

Đại hội có chủ đề “Phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; xây dựng PNQĐ bản lĩnh, trí tuệ, thành thạo kỹ năng số, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

﻿﻿ ﻿ ﻿ Bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu phụ nữ Quân đội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Thượng tướng Lê Quang Minh trao Cờ đơn vị xuất sắc tặng các tập thể tiêu biểu.