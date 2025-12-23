Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam tổng kết năm 2025

TPO - Năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chung cả nước, tuy vậy với sự đoàn kết, đồng lòng, tinh thần vượt khó, Hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trên tinh thần "vì nghĩa tình đồng đội".

Phát huy tinh thần thanh niên xung phong

Sáng 23/12, Ban Chấp hành Trung ương Hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam khóa IV tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 tại Nhà khách Thanh niên (phường Đồ Sơn, Hải Phòng).

Năm 2025, mặc dù có nhiều biến động do thiên tai, bão lũ trên địa bàn rộng của cả nước, việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức Hội theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã có nhiều tác động, ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ đã đặt ra.

Tuy vậy, với sự đoàn kết, đồng lòng, tinh thần vượt khó của TNXP và đặc biệt là lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Hội cựu TNXP Việt Nam đã tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Bằng cách làm bền bỉ, bám sát cơ sở và gần gũi hội viên, cùng với đó là sự tận tâm và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, các nhiệm vụ được triển khai bài bản và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương.

Nhất là trong công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, giải quyết chế độ chính sách cho TNXP và các hoạt động trợ giúp xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Qua đó, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí của Hội, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Ông Ngô Văn Tuyển - Ủy viên Thường trực Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam báo cáo tổng kết năm 2025.

Đoàn Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, vượt khó khăn của các cấp hội trong cả nước, đặc biệt là đối với các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, lũ lụt vừa qua.

Đồng thời ghi nhận và biểu dương những tình cảm gắn bó, sẻ chia của các cấp hội, của hội viên đã cùng chung tay hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua khó khăn, trên tinh thần “vì nghĩa tình đồng đội”.

Đoàn Chủ tịch cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn trong năm 2025. Quá trình thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã, phường chưa kiện toàn, thành lập lại tổ chức hội do đó, hoạt động còn khó khăn.

Độ tuổi của cán bộ, hội viên ngày càng cao, sức khỏe ngày càng yếu trong khi phương tiện, điều kiện làm việc còn thiếu thốn. Kinh phí hoạt động cho các hội, nhất là hội cấp xã nhiều nơi không được cấp, nhiều cán bộ chưa được hưởng thù lao.

Năm 2026, Hội cựu TNXP Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ. Trọng tâm là công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống hào hùng của TNXP cho hội viên và thanh thiếu niên; các gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm hay trong việc thực hiện cuộc vận động “cựu TNXP nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “vì nghĩa tình đồng đội, mỗi cựu TNXP là nhiều việc tốt”…

Các đại biểu kiến nghị khắc phục những khó khăn, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết chế độ chính sách với TNXP. Nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chăm lo đời sống hội viên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện vai trò tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam, tập trung ổn định bộ máy, tổ chức, cán bộ, trụ sở làm việc sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Đề xuất xây tượng đài thanh niên xung phong

Trước đó, ngày 22/12, ông Phạm Văn Lập – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã tiếp và làm việc với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam.

Trong buổi làm việc, Hội cựu TNXP Việt Nam và Hội cựu TNXP thành phố đã thông tin kết quả công tác trong thời gian qua, đã phát huy tốt vai trò là “ngôi nhà chung” của cựu TNXP và thực hiện tốt các vai trò, nhiệm vụ…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội cựu TNXP TP Hải Phòng còn một số khó khăn như thiếu trụ sở làm việc, biên chế, trong khi địa bàn rộng, đội ngũ cán bộ tuổi cao nên đi lại gặp nhiều trở ngại…

Ông Phạm Văn Lập - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng tiếp và làm việc với Đoàn Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam và Hội cựu TNXP thành phố.

Do đó, Hội cựu TNXP Việt Nam và thành phố đề xuất lãnh đạo TP Hải Phòng xem xét, tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, kiến nghị sớm xây dựng tượng đài TNXP thành phố nhằm ghi công, tri ân các thế hệ TNXP.

Công trình này không chỉ đáp ứng nguyện vọng của các cựu TNXP và nhân dân mà còn kết nối với khu du lịch tâm linh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc cho thế hệ trẻ ngày nay.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Lập – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đã ghi nhận những kiến nghị, giao UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành, xem xét, đề xuất giải quyết các kiến nghị theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng thời, nghiên cứu, bổ sung quy hoạch, đề xuất vị trí cụ thể và nguồn kinh phí để xây dựng tượng đài TNXP thành phố, báo cáo UBND thành phố để trình cấp có thẩm quyền.